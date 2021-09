Successo per la tappa di Limone Piemonte di “Ruote nella Storia” organizzata dall’Aci Cuneo

Il centro storico di Limone Piemonte ha fatto da teatro domenica 5 settembre 2021 alla manifestazione “Ruote nella Storia 2021” il tour di raduni e incontri sull’automobilismo d’epoca che ACI Storico porta in tutta la Penisola. La manifestazione, organizzata dall’Automobile Club Cuneo con il patrocinio della Città di Limone Piemonte, ha visto la partecipazione di oltre 20 vetture e di centinaia di appassionati e turisti che fin dalle prime ore del mattino hanno ammirato le auto d’epoca esposte in via Roma. I proprietari hanno vissuto una giornata di festa, facendo sfoggio delle proprie vetture storiche e visitando a bordo di esse posti meravigliosi. Il presidente e il direttore dell’Automobile Club Cuneo, Francesco Revelli e Giuseppe De Masi, con il fiduciario sportivo dell’Automobile Club Cuneo Simone Meneghetti, hanno dato il via alla sfilata delle auto proprio da via Roma, punto nevralgico della manifestazione, dove si è tenuta la presentazione di equipaggi e vetture. In rappresentanza dell’Amministrazione comunale è intervenuto Luca Ferrari.

“Il lavoro svolto da Aci Storico è fondamentale, perché senza il ricordo e la tutela del passato non può esistere il futuro – hanno sottolineato i vertici dell’Automobile Club Cuneo -. Ringraziamo Aci Storico, quale organizzatore non a scopo di lucro per la tutela e la valorizzazione del mondo del motorismo storico. ‘Ruote nella Storia’ ha offerto ai cultori e ai possessori di queste auto d’epoca una nuova occasione di incontro e di divertimento, proponendo una giornata alla scoperta di un affascinante borgo a bordo di vetture di oltre trent’anni di età”.

“Abbiamo scelto Limone Piemonte perché può essere considerato uno dei borghi più belli d’Italia per la sua affascinante collocazione, ma anche perché sta patendo questa difficile situazione di isolamento per via dell’alluvione dell’anno scorso, fatti che non vanno dimenticati dalle istituzioni – ha sottolineato nel suo saluto il presidente dell’Automobile Club Cuneo, Francesco Revelli -. Questa manifestazione, che ha avuto il gradimento di tutti i partecipanti, ha voluto nuovamente mettere in luce anche il design e la bellezza dell’automobile italiana. Oggi stiamo andando sempre più verso la produzione di automobili non più alimentate solo a benzina o diesel, ma queste auto, che sono state la gloria del Novecento, resteranno sempre nel nostro cuore e ogni anno sarà compito dell’Automobile Club Cuneo dar sfoggio della loro bellezza nelle vie e piazze cittadine”.

Tra le bellissime auto che sono state esposte anche una Ford A 3.300 del 1930 e una Fiat France 508 Cabriolet 995 del 1934. La giornata, dopo l’esposizione mattutina, ha visto la sfilata delle vetture nel centro storico di Limone da dove ha poi preso il via il giro turistico che ha portato il serpentone delle auto fin verso i Forti Militari del Colle di Tenda. L’evento è proseguito nel pomeriggio con una parte pratica di avviamento alla regolarità. Nel corso del pranzo sono state invece consegnate a tutti i presenti le targhe ricordo dell’evento con le fotografie scattate durante la mattinata e relative ai singoli equipaggi. Inoltre, l’Automobile Club Cuneo ha consegnato ai bambini presenti la targa ricordo della manifestazione a loro riservata quali “Giovanissimi di Ruote nella Storia 2021”.