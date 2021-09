Ufficializzata la lista Grande Cavallermaggiore, guidata da Chiara Voghera

Ufficializzata la lista Grande Cavallermaggiore, che si presenterà alle elezioni comunali del 3 e 4 ottobre sotto la guida del candidato sindaco Chiara Voghera.

46 anni, titolare di un’attività nel commercio ambulante, Presidente territoriale per la provincia di Cuneo dell’ANVA, l’associazione di categoria della Confesercenti nell’ambito del commercio di area pubblica, Chiara Voghera sfida il sindaco uscente per dare un nuovo volto alla splendida Cavallermaggiore.

“Ringrazio tutte le persone che mi hanno sostenuto e dato fiducia ad affrontare questa sfida” commenta il candidato sindaco Voghera. “Ho deciso di candidarmi per apportare miglioramenti concreti al mio territorio, quello che vivo e respiro ogni giorno. La nostra sarà appunto una lista del territorio, ancorata alle esigenze e alle istanze di tutti i cittadini che lo abitano e lo amano. Credo profondamente che una realtà stupenda quale quella di Cavallermaggiore si meriti qualcuno con grande voglia di fare e di rimboccarsi le maniche, capace di investire energie a tutto tondo, dall’agricoltura al turismo, dalla sicurezza al commercio, dalle politiche giovanili allo sport, e non solo. Non vedo l’ora di incontrare tutti i cittadini e di rispondere alle loro domande.”

Candidati nella lista saranno:

•Davide Giordana, 38 anni, giornalista e conduttore

•Paolo Barabesi, 62 anni, architetto

•Federico Dimitri, 20 anni, studente universitario

•Martina Boglione, 24 anni, dipendente comunale

•Salvatore Cuzzupé, 66 anni, pensionato

•Monica Bella, 45 anni, impiegata nel commercio

•Dario Nero, 42 anni, sottufficiale dell’aeronautica

•Carla Druetta, 54 anni, imprenditore

•Ezio Leone, 38 anni, geometra libero professionista

•Sabrina Mollo, 53 anni, casalinga

•Mattia Baldizzone, 25 anni, ausiliare della viabilità

•Alessandro Bergese, 21 anni, agricoltore