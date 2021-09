Fossano: tutti i nuovi servizi scolastici per l'anno 2021-2022

In conseguenza alle stringenti norme organizzative relative all'emergenza sanitaria ancora in corso, i servizi scolastici per l'anno scolastico 2021 - 2022 saranno erogati secondo le seguenti modalità:

Scuolabus Comunale: attivo dal primo giorno di scuola a pieno servizio (13 settembre 2021)

Prescuola e Doposcuola: saranno attivi dal 27 settembre nei plessi dove sia stato raggiunto il numero minimo di iscritti come da DG.

Refezione scolastica prenderà il via il 27 settembre e sarà attiva dal lunedì al venerdì.

«L'avvio di questi servizi in tempi così ristretti è un ottimo traguardo - commenta l'assessore all'istruzione Donatella Rattalino - in modo particolare il prescuola e doposcuola è frutto di un intenso tavolo di lavoro attivato con le direzioni scolastiche a cui va il ringraziamento dell'Amministrazione Comunale che si è attivata fin da subito anche con sforzi economici».