Atletica: successo di Nicolò Gallo nel Trofeo Opitergium-European Road Race U20

Nicolò Gallo (Atl. Alba) si aggiudica la prova maschile sui 10km del Trofeo Opitergium-European Road Race U20.

Dopo il via, dato da uno starter d’eccezione come Massimo Stano, medaglia d’oro della 20km di marcia alle Olimpiadi di Tokyo, il cuneese gestisce in maniera impeccabile la gara dal punto di vista tattico e quando a giocarsi il successo restano soltanto in tre (l’azzurrino, il francese Baptiste Cartieaux e lo svedese Sharmarke Ahmed): l’allievo di Alessandro Perrone non si fa rapire dalla fretta, resta sulla loro scia, li lascia scatenare e poi attende il momento migliore per attaccare e staccarli.

“Mi sono detto ‘ora o mai più’ ed è andata bene - il suo commento - quando loro due hanno cambiato passo inizialmente non ho retto, poi mi sono riattivato. Il tifo del pubblico di casa mi ha aiutato, mi ha incoraggiato a non mollare. Mi sono allenato per un mese in altura a Sestriere e sapevo di poter contare su una buona volata finale. Mi vedevo fra i primi tre e così è stato”. Gallo 31:00, Cartieaux 31:03, Ahmed 31:16.

Nella classifica a squadre l’Italia maschile chiude al secondo posto.