Basket: Gators, al via una nuova stagione. Gio Mondino il coach

La nuova stagione è alle porte e, come sempre, i Gators sono al lavoro per allestire una squadra competitiva, che possa ben figurare nel campionato di Serie D.

Dopo la scorsa entusiasmante stagione, in cui una squadra completamente rinnovata, piena zeppa di giovani della cantera, è andata ad un passo dalla promozione, quest'anno, con il rientro del gruppo storico di senior, i presupposti per fare nuovamente un campionato di vertice ci sono tutti.

Alla guida della squadra non ci sarà più coach Gabriele Giorgianni, che per motivi di lavoro non potrà rinnovare l'impegno della scorsa stagione, ma che resterà in gruppo e continuerà, per quanto possibile a dare una mano durante gli allenamenti. Al suo posto, torna al timone dei Gators coach Gio Mondino, che dopo aver guidato i Gators nelle prime quattro stagioni della loro storia, conquistando la storica promozione in Serie D al primo tentativo e sfiorando il salto di categoria nell'annata successiva, si è dedicato ai Caymans, dal 2013 ad oggi, creando negli anni un gruppo coeso, che ha sempre ben figurato nel campionato di Promozione.

Mondino ha accettato con entusiasmo la proposta del Presidente Nasari, che si è affidato al suo condottiero con più esperienza per continuare il lavoro iniziato lo scorso anno da coach Giorgianni, facendo crescere i giovani, con il supporto fondamentale dei senior, che quest'anno torneranno a far parte del gruppo.

"Sono molto contento di mettermi a disposizione della prima squadra - ha dichiarato il neo coach dei Gators Gio Mondino - ma non dimentico tutte le belle stagioni alla guida dei Caymans e tutti i giocatori che si sono susseguiti. Le idee di crescita dei giocatori collimano con quelle della società. Tre allenatori lavoreranno in sinergia su Under 19, Promozione e serie D, con un’impronta ben definita e utilizzabile da tutte e tre le formazioni. Voglio ringraziare sia Ettore Sanino, sia il capo allenatore della scorsa stagione Gabriele Giorgianni per l’ottimo lavoro svolto e per aver intrapreso questa nuova visione societaria".

Il Presidente Nasari, oltre a fare un grande in bocca al lupo a coach Gio Mondino, ci tiene a ringraziare coach Giorgianni per quanto fatto in questi anni: "Ci dispiace molto che Gabri non possa confermare il proprio impegno, ma ci tengo a ringraziarlo di cuore per quanto fatto in questi due anni ed in particolare nell'ultima stagione, in cui ha compreso perfettamente quale fosse l'obbiettivo della società e non ha avuto alcun timore a buttare nella mischia i giovani e a dargli responsabilità importanti in momenti chiave della stagione, sicuramente l'esperienza maturata l'anno scorso, sarà utilissima anche quest'anno con il rientro dei senior. Sono sicuro che Gabri avrà sempre un ottimo ricordo di questa esperienza e spero che anche in futuro potremo continuare a collaborare!".

Da parte sua anche Gabriele Giorgianni ci tiene a fare alcuni ringraziamenti: "Purtroppo per motivi lavorativi non potrò seguire la prima squadra e il rammarico è enorme. La scorsa stagione è stata breve, ma molto intensa e piena di soddisfazioni, abbiamo sfiorato la promozione in serie C (e chissà se avesse giocato Nicolo’ l’ultima partita...). Devo ringraziare in primis il Presidente Francesco Nasari e il vicepresidente Daniele Scotta per la fiducia e perché, con la loro organizzazione e attenzione ai dettagli, facilitano il compito dell’allenatore. Ringrazio ovviamente Valter, Marco, Nicolo’ e Alessandro che mi hanno supportato e che sono delle persone super prima ancora che grandi giocatori e Ciro per l'aiuto fondamentale durante tutte le partite. Sono convinto che Gio sia la persona migliore per continuare a investire nel processo di crescita dei ragazzi, è competente ed empatico, qualità rara al giorno di oggi. I giovani Gators hanno ampi margini di miglioramento e sono sicuro sapranno farsi valere. E poi c'è un compito da portare a termine."