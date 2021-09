Beach volley - Un successo la prima edizione del Trofeo degli Artisti

Una giornata di sole, la splendida cornice dei bagni Lido e Soleluna, tanta voglia di giocare e di divertirsi sulla sabbia: sono questi gli ingredienti che hanno decretato il successo della prima giornata del Trofeo degli Artisti di Albissola Marina.

Una proposta nuova nata dalla sinergia tra Riviera Beach Volley e Cuneo Granda Volley che ha richiamato sui tre campi da beach volley allestiti nei due stabilimenti coinvolti decine di ragazze e ragazzi Under 18, che dal mattino al tardo pomeriggio si sono sfidati in match quattro contro quattro.

Ad impreziosire ulteriormente la giornata la presenza della Bosca S.Bernardo Cuneo, le cui giocatrici hanno dato spettacolo in tre confronti tre contro tre alle ore 11, 15 e 17.

Ad imporsi nella competizione tra le tre formazioni biancorosse è stata la squadra composta da Gaia Giovannini, Noemi Signorile e Elisa Zanette, che si sono aggiudicate premi offerti da birra Menabrea, supporter ufficiale del circuito regionale ligure conclusosi lo scorso weekend proprio a Albissola Marina, e da Bosca, main sponsor della società di via Bassignano.

La prima edizione del Trofeo degli Artisti si è chiusa domenica 5 settembre, con la giornata dedicata alla categoria Over 18 maschile e femminile alla cui premiazione parteciperà anche il libero della Bosca S.Bernardo Cuneo Ilaria Spirito, originaria di Albisola Superiore.

TANTA CUNEO IN CAMPO

Massiccia la partecipazione di formazioni composte da atlete della Granda Volley Academy e da giocatrici di società affiliate al network biancorosso. Il podio finale femminile è stato monopolizzato da squadre cuneesi, con il team guidato da Stefano Cavallera a conquistare il gradino più alto. In attesa del via ufficiale della stagione 2021/2022, una giornata di condivisione da ricordare per tutto il settore giovanile biancorosso.

DINO VERCELLI, VICE PRESIDENTE CUNEO GRANDA VOLLEY

«Una giornata davvero bellissima: non avremmo potuto desiderare un debutto migliore. Una grande festa che è stata possibile soltanto grazie a un lavoro di squadra in cui tutti hanno dato il loro contributo. Il nostro grazie va a Riviera Beach Volley per averci coinvolti mesi fa in questa avventura, alla Regione Liguria per il patrocinio all’evento, al Comune di Albissola Marina, a Admo Liguria per la sua azione di sensibilizzazione al dono, al ceramista Paolo Anselmo per gli splendidi premi che ha creato, vere e proprie opere d’arte. Un ringraziamento particolare ai bagni Lido e Soleluna e al ristorante Au Caruggiu per la splendida accoglienza che ci hanno riservato. Per le nostre ragazze è stata un’ottima occasione per fare gruppo in un contesto diverso dal solito»