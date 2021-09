Kayak: Granda Canoa Club protagonista sulle acque dell'Adige

Il 4 e 5 settembre, a Verona, sulle acque dell’Adige, si sono disputate due Gare Nazionali di cui il Granda Canoa Club è stato protagonista nelle categorie Allievi A ed Allievi B.

Sei ORI, in tutto, conquistati da Giacomo Adamo categoria K1 Allievo A, Dennis Fina categoria C1 Allievo B e Oliver Fina categoria K1 Allievo B. Di prestigio anche il 5° posto di Simone Gastaldi nella combattutissima categoria K1 Allievo B.

Due giornate di gara intense in cui gli atleti del Granda Canoa Club, sotto la direzione tecnica di Fulvio Fina, hanno primeggiato con tanta determinazione.

“La grande novità di questo weekend di gare” dice il presidente Ilaria Samarelli “è l’inserimento di Michela Cesano, la psicologa del nostro Team, che è già stata presente durante l’estate ragazzi e che da ora in avanti seguirà anche il gruppo agonistico. Il ruolo fondamentale di Michela è aiutare i giovani atleti ad essere consapevoli dei loro punti di forza, essere coscienti delle loro abilità tecniche, imparare a gestire l’emotività ma anche gestire le sconfitte, accettarle e viverle come esperienze e non come fallimenti; insomma godersi a pieno il percorso agonistico con la giusta serenità e, contemporaneamente, acquisire strumenti da utilizzare anche in altri contesti.”

Il prossimo appuntamento del Granda Canoa Club sarà il 17 settembre alle ore 19,00 per la presentazione dell’attività 2021-2022 che si terrà presso la sede operativa Bisalta Sport via degli Artigiani 26 - Peveragno.