Motori, Campionato Italiano Gran Turismo Sprint 2021: weekend complicato per Matteo Greco a Imola

Matteo Greco lascia Imola con due settimi posti e 8 punti conquistati al termine del terzo round del Campionato Italiano Gran Turismo Sprint 2021. Il pilota di Alba al volante della Ferrari 488 Evo #3 gestita da EasyRace in equipaggio con Fabrizio Crestani (ITA), ha saputo trarre il massimo da un appuntamento sicuramente meno positivo rispetto alle aspettative.

Arrivato sul circuito romagnolo carico di determinazione alla luce della leadership conquistata a Misano tre mesi fa e pronto a confermare l'ottima prima parte di stagione, Matteo Greco ha faticato a trovare il feeling con la Ferrari 488 Evo che aveva invece contraddistinto i primi due appuntamenti. Dopo due turni di prove libere molto intensi durante i quali Matteo ha lavorato in stretta sinergia con il compagno di equipaggio ed i tecnici al fine di migliorare il set-up della vettura per i saliscendi di Imola, in qualifica ha fermato i cronometri in 1'41.624 chiudendo la Q1 in undicesima posizione.

Partendo da centro gruppo in gara uno, Greco ha dovuto guidare con determinazione ed attenzione nel corso del suo stint, dato che danneggiare la vettura soprattutto nelle bagarre iniziali avrebbe compromesso notevolmente la possibilità di rimonta. Bravo a non commettere errori, il pilota di Alba ha consegnato la vettura al compagno d'equipaggio che ha terminato la corsa con il settimo posto. Non troppo diversa gara due: Greco ha ricevuto la vettura da Crestani in lizza per la top ten e si è reso protagonista di alcuni spettacolari sorpassi prima di chiudere nuovamente al settimo posto.

Matteo Greco: "Non è stato sicuramente il weekend che mi ero aspettato. Abbiamo faticato parecchio su questo tracciato anche se non sappiamo bene quale sia stato il motivo. I tecnici EasyRace dovranno indagare le cause delle difficoltà che abbiamo avuto in pista per cercare di risolvere i problemi e permetterci di disputare un ultimo round Sprint al massimo delle nostre possibilità. In campionato siamo ora al terzo posto nella classifica piloti, abbiamo portato a casa 8 punti che comunque ci hanno consentito di restare nelle posizioni di testa. La lotta è serratissima, tutto può ancora succedere quindi ce la metterò tutta fino all'ultima bandiera a scacchi".

Matteo Greco tornerà in pista dal 17 al 19 settembre per il terzo round della serie Endurance all'Autodromo di Vallelunga.