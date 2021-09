Il XIV Premio Letterario Priamar prende la via delle Langhe e incorona Franca Benedusi

La notizia? Arriva da Savona e riguarda il Premio Priamar che nel 2021 prende la via delle Langhe e incorona Franca Benedusi. La scrittrice albese, infatti, si è aggiudicata la XIV edizione del famoso Premio Letterario Internazionale di poesia, narrativa e saggistica - Sezione narrativa edita -, con il suo libro ‘La guerra di Egle’.



La cerimonia di consegna si è svolta sabato 4 settembre nella sala Rossa del Comune di Savona di fronte alle massime autorità locali e ad una platea che ha applaudito la motivazione del successo, decretata dalla giuria composta da Massimo Peloso, Ornella Secchi, Elisabetta Di Palo, Gabriele Lequio e Simona Carrera: “La narrazione della scrittrice, pur se a tratti impegnativa, descrive con estrema accuratezza i luoghi in cui si svolge l’intero romanzo. La protagonista catapultata suo malgrado in un mondo a lei sconosciuto, la guerra, essendo giovanissima cerca di superare gli ostacoli che trova durante il periodo del conflitto nel percorso di vita. La dinamica strutturale decisa, imperativa, vincolante ai fatti vissuti, li rende decisamente amabili al lettore senza scalfire il vero significato… liberarsi da ciò che fa male al nostro vedere e soprattutto al nostro cuore”.



Storie d’altri tempi, scritte attraverso messaggi emozionali e raffinati, narrati con la dolcezza che contraddistingue la Benedusi, scrittrice, ma soprattutto una mamma che ha dedicato tutta la sua produzione letteraria alla figlia Silvia prematuramente scomparsa.



“Ogni premio ricevuto - parole dell’autrice - è molto importante per me e mi fa provare grande emozione. I miei racconti sono ambientati in Alta Langa, ma rispecchiano un periodo in cui il modo di vivere era uguale in ogni parte d’Italia. Sono ambientati negli anni Cinquanta, nel dopoguerra, quando c’era voglia di fare, con infinita speranza nel cuore e tanto rispetto per tutto e tutti”.



Il segreto del suo successo? “Ho sempre scritto i racconti con il cuore, con sentimento e, a volte, provando pure dolore. Mi capitava di scrivere piangendo, le lacrime accoglievano le parole e poi, nel ricopiare al pc, faticavo. I premi sono un’approvazione ai miei sentimenti, alle mie gioie ed ai miei dolori”.



Negli anni, Franca Benedusi è stata premiata a Napoli, Vietri sul Mare, Cagliari, Enna, Pisa, Torino, Alessandria. Nella sua bacheca ci sono ancora il Premio Fedeltà alla Langa, il Premio letterario Il Meleto di Guido Gozzano, il Premio Cesare Pavese. Tutti riconoscimenti che fanno di lei il Beppe Fenoglio declinato al genere femminile, come l’ha consacrata il Caffè Letterario di Bra ai bei tempi dell’incontro andato in scena il 19 dicembre 2019. E adesso anche il Premio Priamar, costituito dal diploma in pergamena ed una targa in ceramica con menzione. Meritatissimo.