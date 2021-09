Cuneo: presto la scadenza delle autorizzazioni all'accesso della ZTL del centro storico

Il 31 dicembre 2021 andranno in scadenza le autorizzazioni all’accesso nella ZTL del Centro Storico di Cuneo. La novità più rilevante della campagna di rinnovi riguarda la durata dei nuovi permessi di transito/sosta, che avranno validità triennale 2022/2023/2024. Come consuetudine i pass residenti cambieranno colore (bianchi per i residenti nel centro storico, blu per i residenti nell’area ZTL. Per maggiori dettagli sulle categorie di aventi diritto al pass: https://www.comune.cuneo.it/ztl-centro-storico.html).



Per non costringere l’utenza a dover espletare due volte la procedura, a partire da lunedì 13 settembre, i nuovi permessi emessi avranno già validità fino al 31/12/2024



Per richiedere/rinnovare i permessi, è necessario andare sul sito web della ZTL di Cuneo (all’indirizzo: http://www.comune.cuneo.it/ztl/cittadino/) Terminata la procedura, viene inviata (via sms ed e-mail) una comunicazione che segnala l’esito positivo della procedura e, per le categorie dei residenti, l’indicazione della data in cui recarsi agli sportelli dello Sportello Unico del Cittadino (in via Santa Maria 1) per il ritiro del pass cartaceo per la sosta (nota: in caso di rinnovo, al momento del ritiro del nuovo pass sosta è necessario restituire agli uffici il vecchio pass scaduto).



Coloro che, per qualsiasi motivo, non potessero procedere via web, potranno recarsi agli sportelli dello Sportello Unico del Cittadino, dove il personale addetto provvederà a perfezionare la procedura dell’autorizzazione all’accesso in ZTL.



La campagna di rinnovo vera e propria avverrà nel mese di novembre e le diverse categorie interessate riceveranno una comunicazione (via sms ed e-mail) con l’avviso di procedere alla richiesta di rinnovo.



Da quando è stata istituita la ZTL, a luglio 2016, sono stati rilasciati oltre 20.000 permessi (comprensivi anche dei permessi temporanei, che sono un numero elevato, basti pensare ai clienti degli hotel o alle esigenze temporanee di carico/scarico merci da parte di privati o imprese).



Come già fatto in passato, agli interessati dalle operazioni di rinnovo (sia via web che agli sportelli dell’URP) sarà sottoposto un questionario relativo al grado di soddisfazione in merito alle procedure di rinnovo e autorizzazione. Il questionario è disponibile alla pagina web: http://www.comune.cuneo.it/ztl-centro-storico/questionario-sul-grado-di-soddisfazione-dellutenza-in-merito-alla-procedura-di-autorizzazione.html.