In tanti, a Crissolo, per gli 80 anni di Monsignor Guerrini: “Hai donato la vita a Dio” (Foto)

Tanti fedeli della Diocesi di Saluzzo, stamane (7 settembre) sono saliti al Santuario di San Chiaffredo di Crissolo.

Qui, durante la celebrazione in onore di San Chiaffredo, Santo patrono del paese e dell’intera Diocesi, la comunità si è raccolta intorno a Monsignor Giuseppe Guerrini, vescovo emerito di Saluzzo, che proprio oggi compie 80 anni.

Monsignor Guerrini ha presieduto la celebrazione insieme al vescovo di Saluzzo, Monsignor Cristiano Bodo, al vicario generale della Diocesi, don Beppe Dalmasso, a molti sacerdoti del Saluzzese, a padre Cesare Falletti e ai monaci del Monastero Cistercense di Pra ‘dMill e ad alcuni parroci francesi, giunti in Val Po da Baratier, paese gemellato con Crissolo.

Nei primi banchi, il sindaco di Crissolo, Fabrizio Re, con il gonfalone del Comune, e Carla Ponsi, assessore del Comune di Rifreddo.

A margine della celebrazione, animata dalle Giovani voci del Monviso dirette da Adalberto Amici, dall’ambone, Monsignor Bodo ha voluto augurare al Vescovo emerito un “cammino di santità”.

“Non solo ho la certezza della sua amicizia – ha detto – ma ho anche la certezza assoluta della sua preghiera per la nostra Chiesa. Grazie per la vicinanza a noi tutti: continua a intercedere verso Dio.

Auguri, Eccellenza, perché 80 anni significano avere seminato nei solchi della Terra di Dio semi abbondanti di speranza e carità. Ma soprattutto, significa aver donato la vita a Dio e alla sua Chiesa.

Grazie, e buon compleanno”.

“Sono io che ringrazio Monsignor Cristiano – le parole di Guerrini – che in questi giorni mi ha messo sul piedistallo. Prometto – ha aggiunto il Vescovo emerito ironicamente – che non mi farò più vedere fino ai miei 100 anni”.

Poi, da profondo conoscitore e amante della montagna, Guerrini ha aggiunto: “Quando sono diventato vescovo, avevo davanti il Monviso. Mi sono sempre ripetuto le parole del profeta Isaia: ‘Venite, saliamo sul monte del Signore’. La salita è sempre impervia, ardua, delicata. Però è bello salire al Signore”.