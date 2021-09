Nuova luce per gli edifici simbolo di Bra

Sono oramai completi i lavori di rifacimento degli impianti di illuminazione in due piazze storiche della città: piazza Caduti per la Libertà e quella di Pollenzo.



In entrambe le aree la Ripartizione Lavori Pubblici del Comune ha provveduto a una completa riprogettazione delle luci esistenti, muovendo da uno studio approfondito mirato a valorizzare al meglio i pregi architettonici di alcuni degli scorci più belli della città, come il complesso formato dal Municipio, Palazzo Mathis, Palazzo Garrone e le chiese di Sant’Andrea e della S.S. Trinità da una parte, dalla torre di Pollenzo e dalla chiesa di San Vittore dall’altra.



In particolare, sono stati installati nuovi faretti modificando angoli di lavoro e puntamenti rispetto al passato, per mettere in rilievo i dettagli di maggior pregio degli edifici senza stravolgere gli equilibri complessivi.



L’intervento è stato concordato con la Soprintendenza archeologica del Piemonte, che ha autorizzato l’impiego dei nuovi impianti di illuminazione basati sulla tecnologia a Led.