Offresi rapporto di lavoro per tecnico

STUDIO DI ARCHITETTURA DI MONDOVI, cerca tecnico collaboratore, richiesta presenza in studio, per rilievi con Drone. Si richiede inoltre conoscenza nell’utilizzo della stazione totale e utilizzo programmi.



Inviare curriculum a mansuino@tiscali.it.



Per maggiori informazioni chiamare lo 0174-552176 oppure 335-8360127.