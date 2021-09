Seconda edizione per "Pasteggiando Passeggiando" del Comitato di Quartiere di Cuneo Centro

Arriva la seconda edizione di “Pasteggiando Passeggiando” organizzata dal Comitato di Quartiere Cuneo Centro. Protagonista dell’evento, che si terrà sabato 11 settembre a partire dal pomeriggio fino a tarda sera, sarà la figura di Dante Alighieri, a 700 anni dalla sua morte.

Un’occasione per vivere in modo originale il quartiere, fare comunità e scoprire nuovi angoli della città con spettacoli gratuiti per giovani e adulti e tappe enogastronomiche che accompagneranno la rassegna alla scoperta di Dante. Luogo dell’evento: Corso Dante e dintorni.

Il programma inizierà alle 15:30 con “Dante no..invece sì!”, evento per adulti e ragazzi (a partire dai 10 anni) a cura della compagnia “Mangiatori di Nuvole”, in corso Dante davanti alla Provincia.

In seguito si potrà assistere alla trilogia dal nome “Dante in Corso”: alle ore 18, 19 e 21, tre momenti condotti dalla professoressa Sissi Bedodi rispettivamente su Inferno, Purgatorio e Paradiso. Il primo in Corso Dante davanti alla Provincia; il secondo sempre in Corso Dante angolo via XX settembre. Il terzo al Monumento della Resistenza. A seguire, verso le 21.30, la rassegna si concluderà con l’ultimo spettacolo dal titolo “Dante era di Carrù” da parte di “L’Ora Canonica”, sempre al Monumento della Resistenza.

Durante tutto l’evento sarà possibile comprare buoni pasto al gazebo del Comitato di Quartiere, situato in corso Dante angolo corso Nizza, e assaggiare passeggiando dei piatti in tematica dantesca, proposti apposta per l’occasione agli esercizi commerciali della zona. I negozi intorno a Corso Dante, via Felice Cavallotti e via Sebastiano Grandis rimarranno aperti.

L'evento fa parte della rassegna Amor mi mosse promossa da La Guida e i partner tecnici aderenti; gli spettacoli sono gratuiti e senza bisogno di prenotazione. Per qualsiasi informazione contattare il Comitato di Quartiere Cuneo Centro all’email quartierecuneocentro.com.