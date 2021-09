Simone Borio è il nuovo presidente del Comitato di Quartiere San Paolo Cuneo 2

Passaggio di consegne, a partire dal 5 settembre scorso, nel Comitato di Quartiere San Paolo Cuneo 2: il presidente uscente Andrea Sessa è giunto a termine del suo mandato. Al suo posto, Simone Borio.

Un cambio anticipato, come spiegano dal Comitato, "che permetterà al nuovo presidente di sperimentare per pochi mesi la macchina organizzativa del Comitato, sperando che possa essere poi lui a dare continuità e futuro alle attività in essere ed ai progetti in cantiere".

“Mi ritengo soddisfatto per il lavoro svolto dal Comitato, le esperienze maturate ed i risultati raggiunti. - le parole del presidente uscente - Lascio l’incarico consapevole dell’importante eredità consegnata al quartiere: un nuovo mercato contadino ‘MerCu’, la riqualificazione degli impianti sportivi di San Paolo (il nuovo

impianto sportivo con spogliatoi, campo di calcio a 5 e beach volley), l’importante riqualificazione artistica della facciata della scuola primaria Lidia Rolfi Beccaria con il Murales dell’artista Roberto Ten Colombo, oltre un notevole numero di eventi più o meno partecipati e potenzialmente replicabili.

Non meno importante lasciamo il Comitato con un bilancio in ordine: abbiamo avuto una gestione che ha realizzato importanti progetti per il quartiere, mantenendo sano il bilancio e garantendo buone prospettive di azione per il proseguo dell’attività.

Il presidente entrante avrà l’arduo compito di traghettare il Comitato verso le nuove elezioni del novembre 2021, non prima però di seguire da vicino l’organizzazione del Palio dei Quartieri di fine settembre”.