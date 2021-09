Terre Reali del Piemonte, la Pianura guarda al turismo outdoor e alle ciclo-vie (VIDEO)

Il neo consolidato Consorzio Terre Reali del Piemonte non perde tempo e guarda alla prima importante sfida: quella del turismo outdoor e delle ciclo-vie di Pianura.

"Non un progetto recente, ma il frutto di un lungo lavoro" ha spiegato il presidente del Consorzio Giancarlo Fruttero.

Durante il convengo che si è tenuto a Palazzo Taffini a Savigliano è stata perciò coinvolta la Regione, prima di tutto per capire qual è la visione che ha sulle piste ciclabili del territorio e da lì come costruire uno studio di fattibilità concreto su un’area che va dal monregalese al braidese. Obiettivo sarà quello di dare un prodotto nuovo che possa dare input al turismo e di conseguenza all’economia locale.

“Abbiamo visto che per il progetto che vogliamo realizzare abbiamo necessità di alcuni elementi - ha piegato il direttore di Ascom Savigliano, Livio Raballo - infrastrutture, il prodotto si vende in km, dobbiamo uscire dai confini dei comuni; dobbiamo fare delle scelte condivise sulle direttrici, avere una completezza delle stesse, quindi senza discontinuità, dobbiamo legare la rete ciclabile di interesse regionale e infine avere il collegamento agli altri trasporti. Senza questi elemento, il rischio è di spendere soldi ultimamente creando e cosiddette ciclovie dormienti”.

I cinque distretti territoriali individuati da Ascom che potranno essere coinvolti sono quelli del monregalese, saviglianese, fossanese, saluzzese, braidese e torinese.

La Regione da parte sua ha data la propria disponibilità al confronto per costruire e implementare una rete di cicloturismo all’interno di un progetto più ampio, il Piano Regolatore per la Mobilità Cicloturistica.

“Il Piano - ha comminato l’assessore regionale ai trasporti Marco Gabusi - riprende la scelta fatta dall’Amministrazione precedente che intendeva ritagliare un ruolo primario delle biciclette rispetto agli altri trasporti. Abbiamo cercato di sviluppare quel piano, provando a dare gambe al progetto. Per fare questo non possiamo essere soli, dobbiamo essere bravi a realizzare una rete importante di piste ciclabili che funzioni”.

La situazione in Granda

Secondo i dati Istat raccolti dalla Regione, dal 2001 al 2018 in Piemonte c’è stato un aumento dell’utilizzo della bicicletta pari al 34%. Oggi tuttavia la quantità di persone che sceglie le due ruote è pari al 3.5%.

Nel Cuneese il turismo sta crescendo oltre che nelle Langhe e Roero anche a Limone Piemonte, Cuneo, Savigliano e Saluzzo. L’intera provincia rappresenta il 14% della mobilità piemontese. Un pendolare su due si sposta all’interno del proprio comune e i maggiori spostamenti sono sulle linee Cuneo – B. San Dalmazzo, Bra – Alba, Savigliano – Saluzzo, Saluzzo – Fossano.

Il 57% si sposta per distanze brevi, al massimo 5 km, tuttavia oggi la maggior parte delle persone sceglie ancora l’auto.

Il tutto porta comunque a ritenere che la Granda sia un territorio con un alto pontenziale per la mobilità in bici.

“Dobbiamo sforzarci di elevare il nostro livello - ha ribadito Gabus -. Le piste devono essere usate anche come mobilità per spostarsi tutti i giorni. Noi siamo pronti, il Piano però non è imposto, ma condiviso. La nostra speranza è nei prossimi anni di arrivare a essere una delle Regioni con più piste ciclabili a livello nazionale”.

Stando allo stato dell’arte in provincia di Cuneo, l’offerta per turisti e cittadini non è sufficientemente sviluppata con tratti continui per pochi km, strade locali e strade bianche spesso non segnalate e solo alcuni tratti possiedono studi di fattibilità.

Al momento l’unico intervento in corso è sull’Eurovelo Cuneo – Limone.

I prossimi passi saranno l’adozione integrale del Progetto di Rete già studiato e concordato con il territorio, connettere i principali centri urbani, valorizzare le valli a partire dalla Via Pedemontana, rafforzare la ciclabilità sistematica tra Cuneo – B.S Dalmazzo; Saluzzo – Savigliano e Bra - Alba.

Il sostengo da parte della regione ci sarà anche nell’individuare risorse che potranno essere individuate tra fondi regionali, europei oltre che dal PNRR.