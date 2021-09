A 3 mesi dall’apertura della International School, Delia Peña ci racconta soddisfazioni e novità

“Oggi l’apprendimento delle lingue straniere nella formazione culturale dei giovani riveste un ruolo fondamentale, eppure non sempre le famiglie comprendono appieno l’essenzialità di un percorso alternativo di studio delle lingue straniere che anticipi, o compensi, le carenze che possono verificarsi nel normale percorso di studi scolastici, a causa del poco tempo previsto.

Rispetto al passato, il contesto nel quale viviamo è sempre più globalizzato e questo significa che conoscere bene almeno una lingua straniera funge da porta d’ingresso a nuove opportunità di crescita personale e professionale.”

Le parole di Delia Peña, che ha inaugurato a giugno 2021 la sua Scuola di Lingue dal metodo innovativo, sono state il motore che l’ha spinta a realizzare il suo progetto.

Oggi, a 3 mesi dalla apertura delle sua International School, Scuola di Lingue a Moretta, Delia Peña non può che dimostrare soddisfazione e gioia per vedere riconosciuta la sua intuizione, e aver potuto già ospitare numerosi studenti le cui famiglie hanno creduto nel suo nuovo metodo di insegnamento delle lingue.

Nei mesi di giugno, luglio, agosto Delia ha lavorato molto con bambini e ragazzi nell'apprendimento della lingua, su diversi livelli. Con i bambini piccoli ha eseguito lezioni attraverso il gioco, giochi didattici per la loro età, canzoni e filastrocche. I bambini adorano divertirsi, ridere, cantare, gioire e soprattutto assorbono la lingua molto più facilmente. Con i ragazzi, Delia ha voluto toccare temi di loro piacere, il calcio, il ballo, la danza, i viaggi, lo sport, e parlando con loro di temi che prediligono, diventa molto più facile aumentare la loro voglia d’imparare e di conoscere un nuovo linguaggio. Inoltre si è lavorato molto sulla lingua parlata (speaking) e sull'abilità e talento di ogni singolo ragazzo.

Un grazie dunque, a tutte le famiglie ed i loro ragazzi che fin da subito hanno compreso l’opportunità di dare una possibilità concreta ai loro figli di imparare nuovi linguaggi ed anche un ringraziamento speciali a tutti i genitori che hanno già iscritto il loro figlio al nuovo Learning Center.

Le insegnanti delle International School, madrelingua e non, sono certificate, esperte qualificate nella metodologia unica di HELEN DORON ENGLISH. Il corpo insegnanti è composto da:

Delia Peña - insegnante madrelingua spagnolo, inglese, originaria del Perù.

Karen Patrizia Denning - proveniente dall’Inghilterra.

Federica Realmuto - insegnante bilingue inglese, tedesco.

Tutti gli Insegnanti sono molto preparati nell’ambito delle nuove tecnologie, tecniche, metodi di insegnamento e acquisizione delle lingue, e sempre in continuo aggiornamento.

Adesso che la stagione scolastica ha inizio, la Scuola è pronta a partire con tantissimo entusiasmo e desiderio di trasmettere tutta l’energia positiva nell'insegnamento e apprendimento delle lingue.

In partenza dal 20 settembre 2021, i corsi annuali per bambini da 3 anni fino a 19 anni, corsi interamente studiati ad hoc per ogni esigenza.

Per gli adulti verranno aperti corsi serali, corsi per principianti, corsi per livello A1-A2, corsi solo di conversazione livello B1-B2 (inglese -spagnolo), corsi C1- C2 e preparazione per certificazioni Cambridge.

“Da non dimenticare - ci dice Delia- che per imparare le lingue occorre darsi delle motivazioni, che possono essere di varia natura, ad esempio per conoscere nuove culture, le persone che le vivono e imparare dal loro modo di vita. Ma anche per fare nuove amicizie, mantenere il cervello allenato, migliorare la memoria, aumentare la capacità di attenzione e l'abilità del multitasking. Oppure avere maggiore opportunità di lavoro, e soprattutto per acquistare più sicurezza i sé stessi.”

E ricordarsi di memorizzare una frase motivante:

“Everybody is a genius. if you judge a fish by its ability to climb a tree, it will live its whole life believing that it is stupid” Albert Einstein.”

Alla International School di Moretta la prima lezione dimostrativa è gratuita.

Per ulteriore informazione chiamare al 348.9598293 o scrivere a internationalsc201@libero.it

I corsi sono Covid Free. Ogni attività si svolge nel pieno rispetto delle indicazioni del Ministero della Salute per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID -19

International School di Delia Peña - Via Pollano 21, Moretta (CN) - Tel. 348.9598293 - e-mail: saluzzese@helendoron.com

www.helendoron.it - www.helendoron.it/saluzzese/