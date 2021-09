Cryptovalute e investimenti: vantaggi Vs. svantaggi

Investire sulle criptovalute ha sicuramente i suoi vantaggi e svantaggi. Ma quali sono le regole base che devono stare a monte di un determinato impiego di capitale, in un determinato settore? Nonostante i suoi innumerevoli benefit, ci sono dei fattori negativi da prendere in considerazione.

Le criptomonete vengono definite così, in quanto si basano su una complessa architettura denominata blockchain, in grado di criptare appunto, le transazioni che avvengono all’ordine del giorno. Tutte le procedure vengono memorizzate in un token digitale in forma anonima. Tutti i pro e i contro dell’investimento in cryptovalute. Sicuramente il tema degli investimenti sulle cryptovalute è sempre più sentito, come spiega anche il team di Prestitimag.it , poiché è un mercato in fortissima espansione, anche se troppo volatile (almeno per il momento). Un investitore alle prime armi potrebbe illudersi di poter arricchirsi con le criptomonete, ma in verità alla base dev’esserci una sana pianificazione strategica.

Ciò significa che innanzitutto, è bene comprendere se si vorrà investire a medio o a lungo termine e soprattutto, il budget da destinare. La cifra da impiegare dev’essere sempre quella per cui si può permettere di perdere. Viceversa, un investimento potrebbe essere così tanto dannoso al punto di far rovinare la vita alle persone. Ecco innanzitutto, i vantaggi delle criptomonete e del motivo per cui varrebbe la pena puntare ad esse:

Trasferimento di soldi: è possibile effettuare delle transazioni in qualsiasi parte del mondo si voglia, proprio perché mancando un controllo da parte di una autorità centrale, non vi è alcuna limitazione.

Trasparenza delle informazioni: ogni transazione di cryptomoneta avverrà in forma pubblica, ma omettendo la pubblicazione dei dati personali. Tradotto in parole povere, nonostante a transazione conclusa, essa spunti in un registro pubblico, allo stesso tempo i dati personali saranno anonimi. Quindi è come se si avesse un portafoglio virtuale, ma a cui nessuno può risalire sull’identità.

Maggior sicurezza e controllo: grazie al sistema di blockchain ben organizzato, nessun governo o banca potrebbe richiedere delle informazioni sui dati personali. Ciò garantirà una elevata sicurezza a tutti i possessori di un wallet virtuale. Tutto bello, ma come un bravo investitore sa, non esiste alcun settore che garantisca sicurezza.

Di seguito infatti, presentiamo tutti gli svantaggi dell’investimento in crypto:

Alta volatilità di mercato: laddove il mercato è fortemente volatile, i rischi sono sempre più crescenti. Non esiste alcuna sicurezza in nessun settore, specialmente in questo. Basti pensare al problema dei Bitcoin, le cui monete digitali sono quantitativamente limitate (21 milioni nel mondo), e l’80% di esse sono state già assegnate.

Scarsa quantità informazioni e troppo poco chiare: ogni giorno nascono sempre nuove crypto, soprattutto quelle emergenti essendo in via di sviluppo, non hanno una stabilità (così come non l’hanno neppure quelle più affermate). Questo genera molto incertezza del settore, aumentando i possibili rischi di perdere denaro. L’andamento delle cryptomonete nel tempo: come cambia? Dopo aver visto cosa sono le cryptomonete e come funzionano, di seguito possiamo dare uno sguardo all’andamento di quelli più importanti.

Cryptomoneta Valore attuale Variazione in un anno BTC $58889.24 +816% ETH $1972.16 +1384.3% LTC $201.06 +413.4% Ripple $0.57 +228% ETC $13.8 +179.5% DASH $234.59 +260% ZEC $164.01 +430.4% XMR $248.13 +415.2%

Nonostante la tabella comparativa mostri un andamento positivo in un anno, è indispensabile sottolineare che ci sono state giornate con forti picchi negativi. Gli investitori che avessero acquistato in quel periodo e venduto in un momento sbagliato, hanno perso sicuramente tantissimi soldi. Sta alla bravura dell’investitore valutare quando e se impiegare soldi in una o più crypto.