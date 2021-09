Olio di CBD: ecco tutte le sue proprietà terapeutiche

È possibile migliorare il proprio benessere sfruttando il potere delle piante? La risposta è sì, a patto che si scelgano i prodotti giusti, come quelli a base di olio di CBD. L’olio di CBD è un prodotto naturale a base di un cannabinoide derivato dalla canapa, una pianta che fin dall’antichità è stata utilizzata dall’uomo per curarsi e per cibarsi. Ma cosa differenzia questo cannabinoide dagli altri composti chimici, come il THC, che si trovano sempre nella pianta? Quali sono i suoi benefici? E soprattutto, qual è il suo status legale? In questa breve guida esploreremo insieme il mondo della canapa e cercheremo di dare una risposta a tutti questi interrogativi.

Che cos’è l’olio di CBD

Come abbiamo visto l’olio di CBD è un prodotto derivato dalla canapa, in particolar modo è estratto dai fiori della cannabis sativa (conosciuta anche come canapa industriale). Il CBD una volta estratto si presenta sotto forma di polvere. Questo composto sarebbe difficile da elaborare per il nostro organismo: per aumentarne la biodisponibilità viene quindi unito ad altri oli, chiamati “oli vettore” che ne permettono un facile utilizzo e assorbimento. Gli oli di CBD non sono tutti uguali: oltre a variare l’olio vettore, che può essere un olio di semi di canapa, di oliva o di cocco, esistono due diverse categorie in cui gli oli vengono distinti:

olio di CBD isolato , una formulazione pura che non contiene altri cannabinoidi, flavonoidi e terpeni;

olio di CBD full spectrum, che contiene altri cannabinoidi oltre al CBD, tra cui una piccolissima percentuale di THC (< 0,2%). La percentuale di THC è così bassa da non provocare effetti psicotropi e da non compromettere la legalità del prodotto.

Sia il CBD che il THC sono cannabinoidi in grado di interagire con il sistema nervoso centrale e periferico. Il THC ha effetti psicotropi che rendono illegale il suo utilizzo in diversi paesi, al contrario il CBD non genera alcun effetto psicoattivo, non provoca dipendenza né effetti collaterali.

Olio di CBD: i suoi benefici

Essendo un prodotto naturale privo di effetti avversi, l’olio di CBD viene sfruttato per combattere stati ansiosi, depressione, insonnia e ripristinare il benessere psico-fisico dell’organismo. Ma i campi di applicazione dell’olio di CBD non finiscono qui: diversi studi ne hanno confermato l’efficacia anche come antinfiammatorio, antiemetico e analgesico. È utile, affiancato alle cure tradizionali, anche nel trattamento del diabete, dell’ipertensione e del cancro. L’olio di CBD può essere assunto per via sublinguale come un integratore, aggiunto a bevande o utilizzato su alimenti come condimento.

Che tu scelga un olio o un prodotto per la cosmesi a base di CBD, presta sempre molta attenzione alla qualità di ciò che acquisti. Noi ti consigliamo di rivolgerti a produttori attenti all’intera filiera, che lavorano con coltivazioni biologiche e ti permettano quindi di usufruire dei benefici del CBD in totale sicurezza e nel rispetto dei limiti di legge.