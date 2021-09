Domenica la Messa al Santuario di Madonna d’Oriente, tra Paesana e Sanfront

L’emergenza pandemica da Covid-19 impone ancora un anno di “stop” forzato per la Festa di Madonna d’Oriente. Si tratta del tradizionale appuntamento “fisso” di inizio settembre, con la due giorni di festa nella località posta sullo spartiacque tra i comuni di Paesana e Sanfront, lungo il corso del torrente Croesio.

Qui, un tempo, si era soliti salire al santuario, che diventava meta di pellegrinaggio per chiedere alla Madonna l’arrivo della pioggia, durante i periodi di lunga e forte siccità.

La pandemia ha indotto gli “Amici di Croesio”, l’infaticabile “cricca” che da anni ormai cura nei minimi dettagli l’organizzazione dell’evento, a sospendere le iniziative in programma, come le gare a petanque, la cena del sabato sera, la gara a “Scala 40”, il pranzo della domenica e il pomeriggio di giochi per bambini.

Domenica mattina, alle ore 11, verrà celebrata la Santa Messa, preceduta dalla recita del Santo Rosario.

Al termine della celebrazione, il campanile del santuario suonerà a festa, con la baudetta dei “mastri campanari” della frazione.