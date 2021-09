In Contrada Mondovì a Cuneo l'evento "Fatto a mano": spazio ai banchetti e alla creatività

Una delle vie più belle e attive di Cuneo, sempre attiva nell'organizzazione di eventi e nella promozione di iniziative, come l'abbellimento dell'ingresso verso via Roma, sempre allestito in base alle stagioni.

Dopo i lunghi mesi di pandemia, ecco una nuova iniziativa: il prossimo 18 settembre, dalle 11 alle 19, lungo la via ci saranno delle bancarelle di oggetti creati da tante persone. "Fatto a mano" il tema della giornata.

Bijoux, quadri, disegni, oggetti in legno e in tessuto, giochi per bambini e molto altro. Lavori e oggetti frutto della passione e della creatività di tante persone. Per passeggiare nella prima via pedonale di Cuneo e ammirare oggetti originali e unici, come solo le cose fatto a mano sanno essere.