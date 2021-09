Orietta Berti prima grande ospite del Galà della Castagna d'Oro di Frabosa Sottana

Cinquantacinque anni di carriera e ancora lì, sulla cresta dell'onda, a scalare le classifiche e a far cantare gli italiani di tutte le età.

Sarà lei, Orietta Berti, regina indiscussa dell'estate 2021, la prima grande ospite del 33esimo Galà della Castagna d'Oro, l'ormai consueta kermesse autunnale che andrà in scena a Frabosa Sottana nel primo weekend di ottobre.

Un appuntamento simbolo della vocazione turistica delle montagne del Cuneese, che non solo non si è fermato nonostante le difficoltà legate alla pandemia, ma che si è consolidato nel suo format tradizionale.

Nella serata di sabato 2 ottobre alle ore 21, la cantante emiliana, l'inarrivabile "Usignolo di Cavriago", sarà protagonista del talk show “A tu per tu” condotto dal giornalista Marino Bartoletti, ormai affezionato amico di Frabosa Sottana. C'è da star certi che in loro compagnia se ne vedranno delle belle!

"Con la sua "Mille", il tormentone estivo registrato con Fedez e Achille Lauro, Orietta Berti ha portato una ventata di allegria e leggerezza anche in questa non semplice estate italiana - commenta il Presidente dell'Associazione Turistica Mondolè, Paolo Bruno, ideatore e organizzatore dell'evento -. Siamo felici che abbia accettato il nostro invito, perché con la sua presenza porterà a Frabosa l'entusiasmo che la contraddistingue, lo stesso che anima da sempre la nostra manifestazione".

Sotto l’esperta ed incalzante regia di Marino Bartoletti, Orietta Berti si racconterà al pubblico presente attraverso aneddoti, curiosità inedite, ricordi e melodie di oltre cinquant'anni di carriera, dalla passione per la lirica alla grande stagione degli Anni Settanta, dalla televisione a Sanremo, dai dischi d'oro, d'argento e di platino alle ultime collaborazioni.

La serata sarà ad ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili e nel rispetto della normativa anticovid sarà necessario presentare il green pass.

E mentre Orietta Berti animerà il sabato sera, nella giornata di domenica 3 ottobre, saranno i big dello sport ad emozionare il pubblico durante la cerimonia di consegna dell'ambita castagna, frutto per eccellenza di questa terra, ogni anno trasformato in "versione oro" per un Premio da sempre benaugurale per gli atleti.

Orietta Berti

Nata a Cavriago l’1 giugno 1943, Orietta Berti non ha bisogno di presentazioni. Grandissima voce della musica italiana ed internazionale, la cantante ha venduto oltre 16 milioni di dischi in tutto il mondo, ottenendo cinque dischi d'oro, due d'argento e due di platino.

Grande protagonista della musica italiana degli Anni Sessanta e Settanta, ha debuttato interpretando "Il cielo in una stanza" di Gino Paoli, per poi raggiungere la fama con "Fin che la barca va" e "Tipitipitì", senza rinunciare a testi di maggiore impegno come "La vedova bianca".

Volto noto della televisione ed apprezzatissima ospite di diverse trasmissioni televisive (costante la sua presenza a "Che tempo che fa"), a settantotto anni Orietta Berti continua a far ballare, divertire e cantare gli italiani di tutte le età.

Dopo la sua partecipazione a Sanremo 2021 con "Quando ti sei innamorato", ha scalato le classifiche del momento con "Mille", hit dell'estate registrata con Fedez ed Achille Lauro.

Marino Bartoletti

Nato a Forlì il 30 gennaio 1949, Marino Bartoletti è uno dei volti più noti e di maggior prestigio del panorama giornalistico italiano.

Dal Resto del Carlino al Guerin Sportivo al Giorno, dai suoi Goal e Solocalcio, fino all'enciclopedia Panini dedicata al calcio e alla televisione, con la Rai e la Domenica Sportiva.

Sin dalla fine degli Anni '60, Marino Bartoletti ha portato il grande sport nelle case degli italiani, impegnandosi perché questo fosse sempre più alla portata di tutti e raccontando con serietà ed instancabile passione i maggiori eventi sportivi a livello mondiale, dal ciclismo, al calcio, ai motori.

Grande amico del "Galà della Castagna d'Oro", torna volentieri a Frabosa Sottana per prendere parte ad un evento che ha al centro proprio il grande sport.