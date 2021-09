Motori - Il buschese Roberto Osenda vince la sua categoria al rientro in gara

Roberto Osenda in Derapata con la Yamaha 250

A quattro mesi dall’infortunio che gli aveva causato la frattura di cinque costole e di una clavicola, il buschese Roberto Osenda è tornato sui campi di gara per prendere parte alla quarta prova del Campionato Regionale di Motocross, disputata il cinque di settembre sulla pista alessandrina di Cassano Spinola.

I piloti erano molti, suddivisi in tante categorie e le manche a cui ha preso parte Osenda vedevano correre insieme, con classifiche separate, le categorie Challenge, Super Veteran e Master.

Nelle qualifiche della mattina il conduttore buschese è riuscito a piazzarsi in terza posizione assoluta per l’allineamento al cancelletto di partenza.

Nella prima manche, a cancelletto pieno, il conduttore Yamaha è partito malissimo, trovandosi per di più davanti alla prima curva due piloti appena caduti, per cui viene pertanto costretto ad iniziare la sua gara dall’ultima posizione. Il tempo a disposizione non è molto, ma il buschese cerca di recuperare velocemente posizioni, intraprendendo una rimonta che lo porta sino al quinto posto assoluto.

Nella seconda frazione di gara spunta una partenza migliore, ma è sempre indietro rispetto alla testa della gara ed anche in questa occasione si butta all’inseguimento, cercando di recuperare più posizioni possibili, terminando nuovamente in quinta posizione assoluta.

Questi risultati gli consentono però di salire sul più alto gradino del podio della sua categoria, la Master MX2.

“Sono soddisfatto per il risultato ottenuto dopo quattro mesi di inattività - ha riferito Roberto Osenda -, sono certo che riuscirò a recuperare il 100% della forma fisica al più presto”.