Itis Delpozzo: inizia un nuovo anno scolastico

Il 1 settembre è iniziato ufficialmente il nuovo anno scolastico 2021-22 all’Itis Delpozzo di Cuneo: il morale è molto alto dopo le difficoltà dei due precedenti anni scolastici, legati principalmente alla didattica a distanza.

Il 13 settembre la scuola aprirà i battenti ai suoi numerosi studenti e ben 300 di loro saranno i giovanissimi iscritti alle classi prime, che quest’anno sono ben 13. Ma ancor prima di iniziare la frequenza, gli allievi di queste classi hanno svolto i test di ingresso il 2 e 3 settembre, mirati alla verifica delle competenze di base, al fine di impostare strategie didattiche finalizzate al successo formativo.

I lavori di consolidamento dell’edificio sono proseguiti durante tutta l’estate: sono state create nuove aule e apportati miglioramenti ai laboratori di Chimica e Meccatronica.

Quest’anno la scuola punterà ancor più sull’eccellenza: l'Istituto ha vinto un bando europeo “Interventi per il successo scolastico degli studenti”, che prevede la realizzazione di ben 17 progetti da 30 ore ciascuno, volti al potenziamento linguistico (in italiano e in inglese), alla matematica, all’atletica, alle competenze relative agli ambiti di indirizzo (robot umanoidi, cyber security, design, conoscere il territorio, potenziale chimico).

Gli allievi che si iscriveranno avranno l’opportunità di migliorare e ampliare la loro formazione.

Come sempre, l’Istituto rivolge una particolare attenzione al tema dell’Orientamento in entrata: il 7 e l’8 settembre, infatti, si svolgeranno (in presenza con iscrizione a numero chiuso e secondo le norme del distanziamento in vigore) due giornate per l’orientamento delle classi terze medie.

Le tematiche presentate saranno incentrate sugli indirizzi di Elettronica ed Elettrotecnica, e Chimica: l’utilizzo della Smart House, la “casa intelligente” e domotica con l’utilizzo di Alexa e SmartPhone; cenni sul funzionamento dei droni; il mestiere del chimico e l’impatto ambientale.

L’entusiasmo e la voglia di rimettersi in gioco con la scuola in presenza sono davvero palpabili: ne hanno bisogno tutti, studenti e docenti in primis, ma anche le famiglie. Con il rispetto delle disposizioni anti Covid-19 previste, la ripartenza sarà davvero vissuta con entusiasmo.