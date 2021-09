Savigliano, i servizi scolastici per l’anno 2021-2022 restano gli stessi

A Savigliano, i servizi scolastici comunali per l’anno 2021-2022 resteranno gli stessi di quello passato e ripartiranno con il rientro degli alunni da lunedì 13 settembre.

Servizio di Assistenza Educativa

Il servizio attivo alla Scuola Primaria 'Papa Giovanni XXIII' (2° Circolo Didattico). L'offerta formativa di questo plesso prevede l'organizzazione di classi a 'tempo modulare prolungato' con quattro rientri pomeridiani. Durante l'orario 12,25-14,05 è garantita l'assistenza pasti e di animazione da parte di personale della scuola, insieme a un altro incaricato dal Comune. Il costo del servizio è determinato dal valore dell'attestazione ISEE.



Servizio di Assistenza pre-scolastica



Il pre scuola è rivolto ai bambini della Scuola Primaria del 1° e 2° Circolo, i cui genitori, svolgendo attività lavorativa non possono accompagnare i propri figli a scuola per l'inizio dell'attività didattica. L'accesso al servizio, localizzato nell'atrio di ingresso della scuola, avviene dalle ore 7,35 alle ore 8,10.

Anche in questo caso il costo è determinato dal valore dell'attestazione ISEE.



Mensa scolastica



Il servizio mensa è rivolto agli alunni che frequentano la Scuola dell'Infanzia, la Scuola Primaria e le Scuola Media statali (tempo pieno e tempo prolungato).

Tariffe differenziate sono previste in base al valore dell'attestazione ISEE.



Trasporto alunni



Il trasporto è principalmente rivolto agli alunni residenti nelle frazioni della città di Savigliano.

Le tariffe differenziate previste sono in base al valore dell’attestazione ISEE.

Tutte le informazioni su tariffe e iscrizioni sul sito del comune https://www.comune.savigliano.cn.it/servizi/Menu/dinamica.aspx?idSezione=616&idArea=16665&idCat=16688&ID=16694&TipoElemento=categoria