Torna Giocoankio! A Mondovì e Carrù riprendono i corsi di minivolley della Lpm pallavolo Mondovì

Settembre non è solo rientro a scuola, ma anche ritorno in palestra! Mai come quest’anno Lpm pallavolo Mondovì è felice di annunciare il programma stagionale dei corsi di volley riservati ai più piccoli, nel rispetto delle normative vigente.

Il nostro minivolley ha come parole d’ordine “GIOCO e DIVERTIMENTO”: le attività sono studiate ad hoc per bambini di questa fascia di età. Le nostre attività creeranno situazioni di gioco per stimolare ogni bambino a trovare diverse soluzioni al problema. Con le diversificate attività che verranno proposte si ha l'obiettivo di ampliare il più possibile il bagaglio di competenze motorie, sviluppare le capacità coordinative e motorie dei bambini, il tutto svolto in un ambiente sereno e disteso dove è fondamentale divertirsi.

Le lezioni si terranno nei comuni di Mondovì e di Carrù, nei giorni e orari indicati di seguito, in base alla fascia di età.

Ti aspettiamo: le prime due settimane di attività sono gratuite!

Se sei nata/o dal 2013 al 2016

Itis Mondovì

Lunedì dalle ore 16.45 alle ore 18.00

Mercoledì dalle ore 16.30 alle ore 17.30

Giovedì dalle ore 16.45 alle ore 18.00

Scuola Primaria di Carrù

Martedì 16.30 - 17.30

Venerdì 16.30 - 17.30

Per info: Floriana 338 7147780 info@lpmpallavolo.it

Se sei nata nel 2011 e 2012

Martedì

Dalle ore 17.30 alle ore 19.30

PalaManera di Mondovì

Giovedì

Dalle ore 17.30 alle ore 19.30

Polo Scolastico di Mondovì

Per info: Laura 339 6470361 info@lpmpallavolo.it

Per maggiori dettagli: www.lpmpallavolo.it