Volley - Lpm Bam Mondovì, Veronica Taborelli: "Onorata per la conferma...lotteremo per vincere" (VIDEO)

Prosegue senza sosta la preparazione della Lpm Bam Mondovì in vista del prossimo campionato di serie A2 Femminile. La scorsa settimana le Pumine sono state impegnate a Milano in una gara amichevole con la Nazionale Azzurra Under 18. L'incontro è terminato con il punteggio di 0-3 (18-25; 19-25; 21-25) in favore della Lpm.

Domani, invece, la squadra di coach Solforati, che domenica ha festeggiato il suo 40° compleanno, sarà impegnata in un allenamento congiunto a Chieri con le ragazze della Fenera. Sabato 11 e domenica 12 le Pumine respireranno aria internazionale, visto che prenderanno parte al Challange Eric Kleiber di Saint-Raphael, località della Costa Azzurra, che sorge tra Cannes e Saint-Tropez. A sfidarsi nel palazzetto "Pierre Clere" ci saranno le padrone di casa del Saint Raphael (Ligue A), la Cuneo Granda Volley (A1), il Racing Club Cannes (Ligue A) e appunto le Pumine della Lpm Bam Mondovì.

In attesa di questo prestigioso impegno internazionale, i microfoni di Targatocn.it hanno raggiunto Veronica Taborelli per un commento su questa prima parte della preparazione. Per la forte ed esperta opposto milanese, alla sua seconda stagione consecutiva con la maglia del Puma, tante sensazioni positive e soprattutto tanta voglia di lottare per regalare e regalarsi grandi soddisfazioni: