Per lavori stradali da oggi martedì 7 settembre alle ore 19 di giovedì 9 settembre è chiusa al transito veicolare via Rossini, nel tratto compreso tra corso Europa e via P. Ferrero, in corrispondenza del civico n. 11.

È previsto, per residenti e attività insediate, il doppio senso di circolazione veicolare in via Rossini (tra corso Europa e via P. Ferrero).