Alba, riaperti al traffico il cavalcavia Einaudi e corso Banska Bystrica

Sono in via di risoluzione le restrizioni alla circolazione stradale che nella mattinata di oggi, mercoledì 8 settembre, hanno comportato notevoli disagi ai pendolari in entrata nel centro di Alba .



E’ quanto si fa sapere dal Comune, in ragione dell’avanzamento dei lavori di asfaltatura che nelle giornate di ieri e oggi hanno interessato corso Banska Bystrica e il cavalcavia ferroviario di corso Einaudi.



L’intervento è pressoché concluso e già nel pomeriggio di oggi le due tratte sono ritornate percorribili, seppur ancora con minime limitazioni.



Sempre dal Municipio si fa sapere intanto che, per lavori urgenti sulla rete di riscaldamento, è istituito il divieto di transito veicolare in via Silvio Pellico, nel tratto compreso tra via Rorine e il numero civico 17 di via Silvio Pellico, dalle ore 8 di lunedì 13 settembre e le ore 19 di mercoledì 15. È previsto il doppio senso di circolazione in via Silvio Pellico, solo per i residenti e le attività insediate.



Inoltre, per consentire lo svolgimento della manifestazione podistica “Corri sotto le Torri Alba”, domenica 12 settembre dalle ore 7 alle ore 10.30, è istituito il divieto di sosta con rimozione forzata in piazza Cagnasso, nella zona area coperta.