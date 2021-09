A Nucetto lista unica per le comunali, si ricandida il sindaco uscente Enzo Dho

C'è anche Nucetto tra i comuni della Granda che andranno al voto per le prossime amministrative, in programma per domenica 3 e lunedì 4 ottobre.

Il sindaco uscente, Enzo Dho, si ricandiderà per il secondo mandato con "Nucetto Unito", unica lista in corsa, composta da buona parte della squadra uscente, cui si aggiungono tre nuovi volti: Stefania Bonada, Alex Carazzone, Stefano Cappa, Ivan Gazzano, Pietro Lorenzo Nicolino, Leo Patrone, Oscar Pennacino, Stefania Pesce, Veronica Prato e Massimo Ramonda.

Unico avversario il raggiungimento del quorum e in merito il capolista Dho ha lanciato un appello accorato ai nucettesi: "Nonostante le grandi difficoltà incontrate in questi anni dovute alle alluvioni, alla pandemia, alla situazione economica generale, grazie alla determinazione e alla tenacia siamo riusciti a portare a termine gran parte del programma che ci eravamo prefissati di realizzare. Vi chiedo di confermarci la fiducia anche in questa tornata elettorale per continuare nell’importante lavoro che abbiamo iniziato cinque anni fa e che dovrà proseguire con ancora più determinazione per fare del nostro paese, un luogo di eccellenza, ricco di umanità, di servizi e in cui ciascuno possa trovare soddisfazione nel viverci. Indubbiamente tanto resta da fare, ma grazie al rapporto di dialogo che si è ormai instaurato da tempo all'interno e all'esterno dei confini comunali, siamo convinti, avvallati dalla vostra fiducia, di poter raggiungere ancora importanti traguardi nella situazione in cui ci troviamo ad operare".