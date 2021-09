Il limonese Beppe Carlevaris è il nuovo presidente della società “VisitPiemonte - DMO”, l’ente regionale di promozione turistica

La Regione Piemonte ha nominato presidente di “VisitPiemonte - DMO” l'imprenditore di Limone Piemonte Giuseppe Carlevaris, numero uno del Conitours, nonché vicepresidente dell'Atl del Cuneese. Carlevaris, 64 anni, di origini monregalesi, diventa dunque il leader della società in house della Regione Piemonte e di Unioncamere Piemonte, che si occupa della valorizzazione turistica e agroalimentare del territorio. La nomina è stata ratificata dall’assemblea convocata nella giornata odierna, a seguito delle designazioni effettuate dalla Giunta regionale. Questo il commento di Paolo Bongioanni, presidente del Gruppo consiliare di Fratelli d’Italia in Piemonte: “L'uomo giusto al posto giusto, finalmente. In un ente che ha sempre sofferto la mancanza di una guida professionale e autorevole, non fornendo al Piemonte quelle che sono le funzioni di promuovere, internazionalizzare e unificare un prodotto vincente come quello turistico della nostra regione, abbiamo ora un uomo di comprovata capacità ed esperienza, maturate sul territorio. Sono contento di questa larga condivisione, voluta dal presidente Cirio, che ringrazio, insieme a tutti gli altri colleghi e al segretario regionale Fabrizio Comba, per avere partecipato alla discussione per individuare la candidatura professionalmente più valida. Auguro ovviamente a Beppe il miglior lavoro, tenendo presente che la prossima settimana, nella discussione del collegato alla legge finanziaria di riordino legislativo-regionale, approveremo la costituzione del soggetto unico per la gestione eventi sportivi piemontesi, Sport Commission, che diventerà parte organica del DMO”.

Parole alle quali hanno fatto eco quelle del diretto interessato, Giuseppe Carlevaris, che ha asserito: “Desidero esprimere il mio ringraziamento al presidente Alberto Cirio e al capogruppo Paolo Bongioanni, oltre che ai capigruppo Preioni e Ruzzola, al vicepresidente Carosso, agli assessori Marrone, Poggio e Ricca e al segretario Comba, per la fiducia che mi hanno accordato, proponendomi alla presidenza di ‘VisitPiemonte - DMO’. Questa nomina è un riconoscimento al lavoro svolto in questi anni come presidente del consorzio Conitours e vicepresidente dell’Atl del cuneese. VisitPiemonte deve diventare un laboratorio di nuovi progetti e di sviluppo di nuove competenze per l’intero comparto turistico piemontese. Opererò nell’espletamento del mio mandato, unitamente ai neoconsiglieri che completano il consiglio d’amministrazione, per rafforzare l’identità di destinazione turistica del Piemonte. Con la modifica delle funzioni che verrà votata dal Consiglio regionale la prossima settimana, avremo anche la possibilità di dar vita, finalmente, a quel connubio vincente che sono sport e turismo. Ci attende un grande lavoro, a servizio di uno dei territori più belli del mondo”.