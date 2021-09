Si è spento oggi, mercoledì 8 settembre, all'ospedale Santa Croce di Cuneo Celestino Isoardi all'età di 75 anni.

Buschese, fu per anni il titolare della ditta autotrasporti IS.MA in via Beato Ancina.

Isoardi lascia la moglie Enza, le figlie Romina, Sabrina e Samantha, i generi Alex e Jacopo, e i nipoti Thomas, Chloe, Nicolò e Filippo.

Il funerale si terrà giovedì 9 settembre, con partenza della salma dal nosocomio cuneese, alle ore 15,30 presso la Chiesa Parrocchiale buschese,