Massimiliano Campana è il nuovo segretario generale della Filca Cisl Piemonte

Massimiliano Campana, 49 anni, di Cuneo, sposato con Stefania e padre di tre figli, è il nuovo segretario generale della Filca Cisl Piemonte. Lo ha eletto oggi, con 34 voti su 35, il Consiglio Generale della federazione, riunito in presenza all’Hotel Porta delle Langhe di Cherasco, in provincia di Cuneo.

Il sindacato regionale degli edili Cisl esce così da un periodo di reggenza di circa tre anni e riparte con una nuova squadra e un nuovo gruppo dirigente. Campana sarà coadiuvato in segreteria regionale da Gianni Marani, 54 anni, della Filca Cisl Piemonte Orientale e da Vincenzo Battaglia, 52 anni, della Filca Cisl Cuneo.





Campana, che fino ad oggi ha svolto il ruolo di reggente della Filca Cisl Alessandria-Asti, è stato per otto anni, dal 2012 al 2020, segretario generale della Cisl Cuneo dove è entrato nel 1997 per il svolgere il servizio civile. A ha lasciato la Cisl cuneese per proseguire la sua esperienza sindacale nella federazione degli edili, occupandosi del territorio di Alessandria e Asti.

Ora guiderà una federazione di 12mila iscritti con un forte radicamento nel territorio regionale e nei cantieri. Una federazione che, dopo anni di crisi del settore guarda con più ottimismo e fiducia al futuro e che in Piemonte scommette da tempo sulle Grandi opere come la Tav e il Terzo Valico.

“Il settore edile – ha dichiarato il neo segretario generale della Filca Cisl Piemonte, Massimiliano Campana, appena eletto – può rappresentare un fattore di crescita e di sviluppo importante per la nostra regione anche sul piano occupazionale. È fondamentale investire sulla salute e la sicurezza ed è importante che il lavoratore edile sia adeguatamente formato per avere più consapevolezza delle proprie mansioni, evitando il verificarsi di incidenti sul lavoro. In questa ottica diventa essenziale valorizzare la bilateralità del settore. Anche in un momento di difficoltà come quello attuale vogliamo continuare a essere il punto di riferimento dei lavoratori del settore, a partire da quelli che nella nostra regione si trovano oggi in condizione di maggiore difficoltà”.

Al Consiglio generale della Filca Cisl Piemonte, che si è svolto all’Hotel la Porta delle Langhe di Cherasco (Cn), hanno partecipato il segretario generale della Filca, Enzo Pelle, da poco eletto alla guida della federazione nazionale degli edili Cisl, il segretario nazionale della Filca e reggente per tre anni della federazione piemontese degli edili Cisl, Ottavio De Luca, e il segretario regionale Cisl, Alessio Ferraris.