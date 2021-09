Mondovì, la "fune" chiude per il collaudo: ecco le modifiche per il potenziamento dei collegamenti Breo-Piazza

La fune tornerà in funzione a partire da sabato 23 ottobre. Nel frattempo, per consentire agli studenti di raggiungere Piazza D'Armi da Corso Statuto e viceversa, il servizio è stato potenziato, dal lunedì al sabato, garantendo i flussi diretti alle scuole e ritorno, come indicato da Bus Company .

LINEA 96

La corsa 3402, in arrivo da Chiusa Pesio, effettuerà fermata di carico passeggeri alle ore 07:40 presso Corso Statuto/Piazzetta Levi per scarico passeggeri alle ore 07:45 presso Piazza d’Armi, La corsa 3413, diretta a Chiusa Pesio, effettuerà fermata di carico passeggeri alle ore 13:20 presso Piazza d’Armi per scarico passeggeri alle ore 13:25 presso Corso Statuto/Piazzetta Levi;

LINEA 99

La corsa Z3202 (in potenziamento Covid), in arrivo da Roccaforte, effettuerà fermata di carico passeggeri alle ore 07:35 presso Corso Statuto/Piazzetta Levi per scarico passeggeri alle ore 07:40 presso Piazza d’Armi, La corsa Z3247 (in potenziamento Covid), diretta a Roccaforte, effettuerà fermata di carico passeggeri alle ore 13:20 presso Piazza d’Armi per scarico passeggeri alle ore 13:25 presso Corso Statuto/Piazzetta Levi;

LINEA 176

Le corse 3803 e Z3805 (in potenziamento Covid), in arrivo da Cuneo, effettueranno fermata di carico passeggeri alle ore 07:35 presso Corso Statuto/Piazzetta Levi per scarico passeggeri alle ore 07:40 presso Piazza d’Armi, La corsa Z3520 (in potenziamento Covid), diretta a Beinette, effettuerà fermata di carico passeggeri alle ore 13:20 presso Piazza d’Armi per scarico passeggeri alle ore 13:25 presso Corso Statuto/Piazzetta Levi;

URBANO MONDOVÌ

Le corse 7810, 7830, 7834, 7840, 7870 effettueranno la seguente deviazione di percorso per consentire il carico dell’utenza presso Corso Statuto/Piazzetta Levi:… - PIAZZA PEROTTI – VIA MALFATTI – CORSO STATUTO (CARICO PASSEGGERI) – PIAZZA D’ARMI, Le corse 7815, 7835, 7839, 7845 effettueranno la seguente deviazione di percorso per consentire lo scarico dell’utenza presso Corso Statuto/Piazzetta Levi:… - VIA CALLERI – CORSO STATUTO – inversione di marcia alla rotatoria – CORSO STATUTO (SCARICO PASSEGGERI) – PONTE MADONNINA – VIA ALDO MORO, percorso regolare;

NAVETTA SOSTITUTIVA FUNICOLARE

Le corse 8 e 10 della linea 3 effettueranno fermata di carico passeggeri alle ore 07:30 presso Corso Statuto/Piazzetta Levi per scarico passeggeri alle ore 07:35 presso Piazza d’Armi, Le corse 12 e 14 della linea 3 effettueranno fermata di carico passeggeri alle ore 07:45 presso Corso Statuto/Piazzetta Levi per scarico passeggeri alle ore 07:50 presso Piazza d’Armi, Le corse 47 e 49 della linea 3 effettueranno fermata di carico passeggeri alle ore 13:05 presso Piazza d’Armi per scarico passeggeri alle ore 13:10 presso Corso Statuto/Piazzetta Levi. Le corse 53 e 55 della linea 3 effettueranno fermata di carico passeggeri alle ore 13:20 presso Piazza d’Armi per scarico passeggeri alle ore 13:25 presso Corso Statuto/Piazzetta Levi.