Mondovì: Margherita Emiliani vince il primo premio "Giovani Concertisti" del 45° Concorso Nazionale di Chitarra

Presente il Ministro Dadone, il Presidente della Fondazione CRT prof. Quaglia, molti Sindaci e Presidenti di enti culturali, si è concluso, con ottimo successo, il 45° Concorso Nazionale di Chitarra, promosso dalla onlus "Montezemolo". Il livello dei chitarristi ha raggiunto livelli di eccellenza.

Cat. A(fino a 14 anni): 1° Giovanni Simionato di Sacile (Pordenone), 2° Giosué Ramoino di Pontedassio, 3° Laa D’Amelio di Milano, menzioni a Mattia Pittaluga, di 10 anni, di Imperia e Andrea Leonardi di Imperia.

Cat. B(da 15 a 18 anni): 1° ex aequo Nicolò Bertano di Borgo Sa Dalmazzo e Federico Mariotto di Sacile; 2° Matteo Marabotto di Busca; 3° Marlon Adriano di Alba; Menzione a Luca Benvegnù di alba.

Cat. C(oltre 18 anni): 1° Nicolas Falabella di Omegna, 2° Matteo Spagnol di Sacile, 3° Michele Suriano di Vibo Valenza.

Cat. Giovani concertisti: 1° ex aequo a Margherita Emiliani di Russi (Ravenna) e Francesco Dominici Buraccini di Roma, 2° Lisa Soana di Iseo(Brescia), Menzione a Andrea Rinaudo di Piasco.

La onlus “col. G. Cordero Lanza di Montezemolo, organizzatrice del concorso, esprime “Un grazie sincero e intenso per il sostegno ottenuto da molti enti e privati: per le spese generali le Fondazioni CRT, CRC, la BAM, la Cassa Rurale ed Artigiana di Pianfei e Rocca de’ Baldi, l’Atl del cuneese, il Rotary Club Mondovì, la fam. Gasco, il gen. Mellano,la Saisef Mondovì; per premi di rappresentanza: la Presidenza del Consiglio dei Ministri, le Presidenze di Senato e Camera, della Giunta della Regione Piemonte, della Provincia e Prefettura di Cuneo, dei Comuni di Carrù, Torre M.vì, S.Michele M.vì, la Camera di Commercio di Cuneo, le fam. Sacchi e Servetti, l’Artigiano Artista del cioccolato Silvio Bessone,la Fornace Pilone, la associazione Ceramica Antica Mondovì presieduta dall’arch. Ezio Tino, con particolare impegno della artista Silvana Prucca ; per le opere d’arte che i pittori hanno volto offrire ai Commissari d’esame, realizzate da Gianni Bava, Bruno Capellino, Buròt Francesco Russo, Ezio Briatore, Bruno Vallepiano, Egidio Longo; per i volumi che arricchiscono i riconoscimenti: Gal Mongioie, Consiglio Regione Piemonte, Città di Mondovì e Cuneo ed ancora l’ATL del cuneese; per l’ospitalità preziosa per le prove di esame e la serata musicale: il Centro Studi Monregalesi,presieduto dall’ing. Sordo,la Parrocchia del Duomo con il can. Bongiovanni e don Rosso, la Chiesa della Congegazione di San Filippo Nei con il Peposito p. Gino Romana, il Museo della Ceramica e la Direttrice dott.sa Fissore, la Confraternita della Misericordia e il Priore Rizzi, il Seminario Vescovile che ha ospitato camper dei concorrenti;per i vari sostegni in generi diversi: il Consorzio Raschera, le Cantine Clavesana, Luigi Gallo, Cascina Monsignore. Infine un profondissimo grazie cordiale alla presentatrice Ivana Mussano ed a Sofia Occelli , Beatrice e Benedetta Bozzolo”.