Oltre 480 mila euro per il nuovo anno scolastico a Mondovì, Robaldo: "Risorse ben spese"

E' stato completato il trasferimento della materna dei "Piani" alle "Trigari", dove è stata realizzata anche un'aula morbida (un'aula speciale e sicura per le attività di bambini con difficoltà motoria, ndr) e sono stati sostituiti i serramenti, per una spesa complessiva di circa 100 mila euro. Una seconda aula morbida è stata creata all''"Anna Frank" (28 mila euro) mentre a "Breolungi" si è proceduto con il rifacimento della pavimentazione della palestra (14 mila euro). E' stato poi realizzato il cappotto termino all'"Asilo Ferrone", dove nei prossimi mesi si procederà con la sostituzione dei serramenti (200 mila euro), infine il Cpia è stato trasferito nell'edificio "ex Battaglia" (100 mila euro).

"Anche quest'anno abbiamo lavorato con impegno costante per rendere tutto pronto per la ripartenza" - commenta l'assessore all'istruzione, Luca Robaldo - "Ringrazio gli Uffici comunali che se ne stanno occupando così come le Dirigenti ed il personale degli Istituti Comprensivi e l'impegno indefesso in tal senso. Particolare attenzione abbiamo dedicato alle persone diversamente abili. Per quanto concerne i lavori di sostituzione serramenti presso l'Asilo del Ferrone, essi verranno eseguiti ad anno educativo già iniziato e senza intralcio alcuno per lo svolgimento delle lezioni, a causa del ritardo nella consegna dei materiali alla ditta esecutrice".



SERVIZIO MENSA

Anche quest'anno prosegue il rapporto con la concessionaria CAMST.

Per le Scuole dell'Infanzia il servizio di refezione inizierà lunedì 13 settembre, mentre per le Primarie e le Secondarie di I° Grado inizierà il 27 e 28 del mese.

Il Comune conferma l'aiuto alle famiglie monregalesi per il pagamento del servizio di assistenza mensa, erogando agli Istituti Comprensivi € 30.000 (Istituto Comprensivo 1 € 15.000, Istituto comprensivo 2 € 15.000).



ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA

Il Comune di Mondovì, sulla base delle richieste pervenute dagli Istituti Comprensivi e dalle Scuole Paritarie, ha aumentato la dotazione di risorse per questo settore passando dai 246.000 euro del 2019 ai 335.000 euro di quest'anno.

"Indispensabile stare accanto ai nostri giovani e giovanissimi - spiegano Cecilia Rizzola e Luca Robaldo, assessori al Sociale ed all'Istruzione - soprattutto per le conseguenze della pandemia. Sono risorse fondamentali per aiutare le famiglie".



ULTERIORI AZIONI

In attesa dell'avvio dei lavori di costruzione della nuova ala della scuola di Borgo Aragno, i bimbi saranno ospitati per la refezione nella tensostruttura già utilizzata nel passato anno scolastico.

Presso la Scuola di Sant'Anna saranno realizzati i lavori per il nuovo refettorio così da consentire l'utilizzo della palestra interna.