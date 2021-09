Si perdono nel vallone del Malinvern: escursionisti braidesi recuperati dal Soccorso Alpino

Intervento del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese nella serata di ieri (martedì 7 settembre), verso le 20.



Coinvolti due escursionisti braidesi 60enni, bloccati nel vallone del Malinvern in un'area fortunatamente coperta da segnale: i due, persi, non riuscivano a spiegare ai soccorsi con precisione la propria posizione, indicando come punto di riferimento il transito presso un lago.



Dal punto di partenza della loro ecursione e da questa informazione i tecnici del Sasp hanno raggiunto il lago Martel, ma senza risultati, riuscendo poi a stabilire un contatto a voce con gli escursionisti nei pressi del lago Nero; i due erano scesi in un canalone a valle del lago, raggiungendo dei salti di roccia dove poi si sono fermati.



I soccorritori hanno fissato due lunghezze di corda e, dopo averli assicurati, li hanno riportati sul sentieri.



Illesi ma molto stanchi, gli escursionisti sono quindi stati accompagnati all'auto.