Al Cfpcemon il primo corso del nuovo anno formativo è per tutto lo staff

“Lungo tutto l’anno solare i miei collaboratori seguono molta formazione e da molti anni – spiega il Direttore Mario Barello – nei primi giorni di settembre chiudiamo le sedi e dedichiamo una giornata intera alla crescita del personale per raccogliere ispirazioni e strumenti per affrontare in modo nuovo ogni anno formativo”.



Quest’anno la giornata scelta è stata quella del 2 settembre, la location la Nuova Giacobba e l’attività un percorso di Team building curato da BGBuilding, una società che fa del proprio core business proprio la gestione dei team aziendali.



A fine giornata anche la vice presidente Anna Berretta e l’assessore alla formazione professionale del Comune di Mondovì Luca Robaldo hanno raggiunto il gruppo per un saluto. “Voglio ringraziare tutto il Team Cfpcemon per la serietà e determinazione con cui affronta giornate come questa, apparentemente più leggere…, e soprattutto i nostri amministratori che condividono e ci permettono queste attività”.



È stata l’occasione per festeggiare i numeri raggiunti in termini di ore di formazione nell’anno appena concluso ma anche per riflettere su un dato incoraggiante: nel mese di agosto, nonostante la voglia di vacanza, grazie anche alla presenza costante sui social network, sono arrivate al Cfpcemon oltre 80 preiscrizioni. Un segno che le persone sentono di nuovo il bisogno di formarsi e riconoscono nella formazione professionale uno strumento di crescita personale e professionale importantissimo.



“Uno dei nostri claim è: Crediamo nella formazione - conclude Barello - lo dimostriamo ogni giorno partendo proprio da attività come quella di oggi e siamo davvero felici di aver trasmesso questa passione al territorio, sempre più vasto, in cui operiamo”.