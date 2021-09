Educazione finanziaria protagonista con Beppe Ghisolfi a Cortona

Popolare e… di nuovo in presenza. È l’educazione finanziaria da manuale che torna protagonista in ripartenza con la “cattedra itinerante” di Beppe Ghisolfi, per utilizzare la mirabile definizione formulata fin dal 2019 dal Presidente dell'Abi – associazione bancaria italiana – Antonio Patuelli.

L’appuntamento è fissato per il 2 ottobre a Cortona nell’aretino, quale momento culminante dell’ampio programma di festeggiamenti celebrativi dei cinquant’anni della celebre scuola superiore ragionieristica – vivaio delle classi dirigenti e manageriali locali – intitolata a Francesco Laparelli e oggi confluita nell’istituto di istruzione dedicato al nome di Luca Signorelli.

Il palinsesto degli eventi, coordinato dalla Dirigente scolastica Maria Beatrice Capecchi, si avvale del patrocinio e del contributo della Banca Popolare di Cortona, dell’amministrazione civica comunale e del sodalizio TerrEtrusche.

Le prime due giornate inaugurali avranno luogo rispettivamente nelle domeniche del 19 e del 26 settembre, nell’anfiteatro di piazza Mitterrand, con una molteplicità di iniziative commemorative, enogastronomiche e di “educational tour” sulle tracce della storica figura di Laparelli.

Seguirà un trittico di momenti imperdibili: martedì 28 settembre con il primo Consiglio comunale degli studenti dell’istituto superiore che ha raccolto la celebre eredità della scuola ragionieristica, venerdì primo ottobre con la consegna delle borse di studio in discipline matematiche nel nome di Catia Ridolfi, nello stesso centro convegni Sant’Agostino che il 2 ottobre, quale evento conclusivo e di arrivederci alla nuova edizione, ospiterà con decorrenza dalle ore 17 la lezione in forma di “dialogo sulla consapevolezza finanziaria” con l’intervento del banchiere scrittore Prof. Beppe Ghisolfi in comunione con la Banca Popolare cittadina presieduta dal Dottor Giulio Burbi.