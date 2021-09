L'inversione di Tesla su Bitcoin fermerà l'adozione istituzionale di Bitcoin?

L'11 maggio 2021, Bitcoin era seduto a $ 57.000. Il 18 maggio 2021, il prezzo era di 42.000 dollari.

Ciò è stato in gran parte guidato dalla decisione del CEO di Tesla Elon Musk di smettere di consentire Bitcoin come forma di pagamento per le sue automobili.

Ha spiegato questa decisione su Twitter, dicendo:

Tesla ha sospeso gli acquisti di veicoli utilizzando Bitcoin. Siamo preoccupati per il rapido aumento dell'uso di combustibili fossili per l'estrazione e le transazioni di Bitcoin, in particolare il carbone, che ha le peggiori emissioni di qualsiasi combustibile.

Le problematiche ambientali

La criptovaluta è una buona idea su molti livelli e crediamo che abbia un futuro promettente, ma questo non può avere un grande costo per l'ambiente. Tesla non venderà alcun Bitcoin e intendiamo usarlo per le transazioni non appena il mining passerà a un'energia più sostenibile. Stiamo anche esaminando altre criptovalute che utilizzano <1% dell'energia / transazione di Bitcoin.

Ha poi continuato citando un grafico che mostra il crescente utilizzo di energia del mining di Bitcoin. Musk in seguito ha suggerito in una risposta su Twitter che Tesla potrebbe avere o ha venduto le sue partecipazioni in Bitcoin. Ciò ha ulteriormente causato il crollo del prezzo.

Mentre in seguito ha chiarito che Tesla non ha venduto il suo Bitcoin, il suo ragionamento ha sollevato molte preoccupazioni ambientali e la preoccupazione che il prezzo di una criptovaluta potesse essere così fortemente influenzato da una persona.

Alcuni hanno ipotizzato che le istituzioni, che hanno accettato solo di recente le criptovalute in qualche forma, invertiranno o rallenteranno la loro adozione di Bitcoin.

Mentre gli ultimi due giorni potrebbero ritardare alcune adozioni istituzionali di Bitcoin a breve termine, a lungo termine, gli investitori non dovrebbero preoccuparsi che Bitcoin non possa essere adottato dalle istituzioni.

Tesla è Solo Un'azienda

La decisione di Elon Musk di sospendere i pagamenti di Bitcoin ha messo in discussione l'adozione di Bitcoin come mezzo di acquisto di beni. Tuttavia, una ricerca del Nasdaq ha suggerito che il 90% dei consumatori aveva un certo interesse per i prodotti Bitcoin.

La cosa che trattiene queste persone è l'educazione sulle criptovalute e su come entrarci. Tuttavia, società fintech come Venmo, PayPal e Cashapp stanno ora implementando la possibilità per i consumatori di acquistare Bitcoin.

Attualmente, il 17% degli americani possiede criptovalute e, poiché diventa più facile da acquistare, è probabile che un maggior numero di aziende lo accetti come forma di pagamento. Alcuni atleti accettano già pagamenti sotto forma di Bitcoin su USD.

Mentre la sospensione di Bitcoin da parte di Tesla ha danneggiato la sua adozione come mezzo per acquistare beni, la sua adozione come riserva di valore non è venuta meno. A questo proposito, per quelli che vogliono approfittare di questo momento per investire, lo si puo’ fare attraverso piattaforme affidabili come Bitcoin Prime , per esempio.

I Fondi Di Investimento e Bitcoin

Il mese scorso, il fondo privato Bitcoin di Morgan Stanley ha ricevuto quasi $ 30 milioni in due settimane. Bloomberg ha riferito la scorsa settimana che UBS sta studiando come offrire ai suoi clienti l'accesso a Bitcoin.

Bank of America rifiuta di consentire al suo team di gestione patrimoniale di consigliare i clienti in criptovaluta; tuttavia, il suo amministratore delegato si è dichiarato aperto e ha affermato di essere disponibile a ripensare a questa politica del 2018.

Le persone non dovrebbero preoccuparsi del fatto che non tutte le banche abbiano ancora iniziato a offrire questi prodotti. Va notato che si tratta di grandi società quotate in borsa che non possono iniziare a offrire immediatamente prodotti Bitcoin.

Ciò Che Potrebbe Accelerare L'adozione Istituzionale Di Bitcoin Sono i Timori Di Inflazione

È stato a lungo sostenuto dai tori di Bitcoin che il suo caso d'uso come riserva di valore consentirebbe agli acquirenti di proteggersi dall'inflazione del dollaro USA. Per la maggior parte della vita di Bitcoin, non c'è mai stata una vera preoccupazione per un'inflazione diffusa. La Federal Reserve ha annunciato nel 2012 che mirava a un tasso di inflazione annuo del due percento, ed è ampiamente al di sotto di questo obiettivo.

Tuttavia, una pandemia globale ha richiesto afflussi di liquidità senza precedenti nell'economia. Nell'ottobre 2020, il 22% di tutti i dollari USA in circolazione era stato creato durante il 2020. Non abbiamo ancora visto un'inflazione massiccia perché l'economia era in gran parte chiusa e le persone non potevano uscire e spendere questi soldi.

Con il lancio del vaccino e l'apertura dei negozi, molti investitori hanno sollevato preoccupazioni sull'inflazione. La Federal Reserve ha in gran parte respinto queste affermazioni, ma il tasso di inflazione mensile è già al doppio dell'obiettivo per quest'anno. I paesi che già lottano con l'inflazione, come l'Argentina e il Venezuela, hanno mostrato un aumento dei volumi di scambio di Bitcoin quando la loro valuta locale è diminuita di valore rispetto al dollaro USA.

Sfortunatamente, le infrastrutture in questi paesi rendono difficile anche l'acquisto della valuta. La recente adozione diffusa da app come Venmo, PayPal e Cashapp renderà incredibilmente facile per gli investitori statunitensi coprire l'inflazione acquistando l'asset digitale. Se l'inflazione continua, le istituzioni potrebbero anche voler proteggere i propri clienti, il che accelererebbe ulteriormente l'adozione di Bitcoin da parte delle istituzioni.