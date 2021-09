Pacchi batteria: dove si usano e perchè

I pacchi batteria trovano applicazione in tanti ambiti diversi. Molti di noi probabilmente ci hanno quotidianamente a che fare, ma non tutti sanno di cosa si tratta precisamente. Quante volte sarà capitato d'imbattersi in un macchinario o un utensile a batteria, soprattutto industriale, funzionante tramite un'alimentazione a batteria, e che questa fosse fuori standard o potenziata in modo personalizzato? Proprio a questo servono i pacchi batteria. Esistono infatti pacchi batteria già preimpostati oppure è possibile realizzarne su misura, personalizzati per alcuni macchinari industriali o professionali. Facciamo insieme un po' di chiarezza su questo tema.

Cosa sono i pacchi batteria

I pacchi batteria sono batterie assemblate tra loro, sia in serie che in parallelo. Se si realizzano pacchi batteria su misura con aziende specializzate, come Torricella Srl , è possibile scegliere Volt, Ampere, dimensioni e circuiti di protezione, sul sito www.torricellasrl.it , trovate tutte le informazioni aggiuntive. In questo modo chiunque potrà ottenere la potenza desiderata, necessaria per far funzionare un determinato utensile, e le dimensioni. Può sembrare una richiesta anomala, ma non è così. La richiesta di pacchi batteria è infatti altissima. Il vantaggio dei pacchi batteria è che permettono di essere alloggiati in qualunque spazio, all'interno di una macchina industriale o di un utensile da alimentare, e possono avere potenza scelta da voi, per voltaggio e amperaggio complessivo. Tutto questo sempre rispettando i massimi e più rigorosi standard di sicurezza. Il pacco batteria quindi altro non è che una sorta di batteria su misura che chiunque può realizzare in base alle proprie esigenze, con dimensioni che non esistono tra le varie tipologie proposte dalle batterie standard.

Dove si usano i pacchi batteria

Come dicevamo, i pacchi batteria possono avere diverse applicazioni. Infatti, grazie alla loro personalizzazione, possono variare nelle dimensioni e nell'amperaggio, inoltre, possono essere dotati di qualsiasi circuito protettivo. Questo permette di utilizzarli in qualsiasi modo e condizione. Soprattutto però vengono utilizzati in ambito industriale, alimentando macchinari o dispositivi elettronici. Possono infatti essere inseriti all'interno di un trapano industriale di grandi dimensioni oppure fare in modo che un macchinario mantenga in memoria i programmi necessari al lavoro, che quindi devono essere prima impostati e poi salvati. Inoltre si possono utilizzare nelle emettitrici di biglietti e in tutti quei sistemi che necessitano di un funzionamento a lungo termine, senza il rischio d'interruzione, nei sistemi POS che troviamo in bar, ristoranti e negozi, vengono usati per le attrezzature da giardino, le Unità UPS, le radio ricetrasmittenti, gli utensili elettrici, i sistemi di allarme, le pale eoliche, gli energy storage, gli strumenti di misurazione, le lampade di emergenza, l'illuminazione stradale a pannelli solari, le e-bike, i carrelli da golf, i macchinari a controllo numerico (CNC), i sensori termostatici per radiatori, i rilevatori di fumo che si utilizzano nei locali pubblici o negli hotel, per alcuni dispositivi per uso marino, per i rilevatori sismici, i macchinari elettromedicali, gli allarmi automobilistici, i sensori di misurazione per acqua e gas, i sistemi RFID, per le sonde in autoclavi per sterilizzazione, per i dispositivi di tracking e, come dicevamo, per backup e memorie. Infine, i pacchi batteria possono essere utilizzati anche per il modellismo. In particolare, chi è appassionato di modellismo di volo potrebbe avere bisogno di una batteria potente e al tempo stesso leggera, per permettere al proprio aereo di volare anche verticalmente. In questo mondo, giocano un ruolo molto importante i pacchi batteria personalizzati.

Pacchi batteria nel modellismo: tutto quello che c'è da sapere

I pacchi batteria vengono utilizzati spesso anche nel modellismo. Infatti, aeroplani, barche e altri modellini necessitano di un trasmettitore di controllo a distanza, ovvero il classico telecomando. Questo non ha bisogno di un elevato fabbisogno di corrente, ma all'interno del modellino i motori devono essere alimentati con batterie ad hoc, che siano potenti e al tempo stesso leggere, come nel caso degli aeroplani radiocomandati che compiono evoluzioni in aria. Spesso, per ottenere buoni risultati, vengono utilizzati pacchi batterie già confezionati oppure personalizzati. In quest'ultimo caso è possibile mettere insieme diverse configurazioni, per rispondere alle più svariate esigenze. I pacchi batteria utilizzati per il modellismo possono essere di vario genere. Ci sono i pacchi batteria al piombo, quelli ricaricabili al nichel-metallo idruro (NiMH) e infine quelli al litio.

Come si realizzano i pacchi batteria

Il primo passo per realizzare un pacco batteria personalizzato è la progettazione. Occorre capire quale uso se ne andrà a fare, il macchinario o l'utensile che dovrà alimentare e se sono necessarie alcune personalizzazioni speciali. La prima scelta da compiere è quella che riguarda la tipologia di batterie necessarie per l'alimentazione. Questa scelta viene effettuata secondo alcuni criteri: dimensioni finali, voltaggio e amperaggio, e anche alcune particolari esigenze legate all'uso. Ad esempio se un determinato macchinario o utensile lavora a temperature particolari. Questo passaggio è fondamentale affinché il pacco batteria personalizzato possa raggiungere la tensione e l'intensità di corrente necessaria per alimentare il macchinario.

Tenendo conto di tutti questi aspetti si può procedere con l'assemblaggio del pacco batteria, che verrà dotato di circuiti protettivi e di connettori che serviranno per collegarlo al macchinario o al dispositivo che andrà ad alimentare. L'assemblaggio avviene tramite saldature che collegano elettricamente le pile l'una con l'altra. Tutte poi vengono avvolte con una guaina affinché sia compatto e facile da maneggiare e da collegare ai macchinari. I pacchi batteria, come dicevamo, sono completamente personalizzabili, anche nelle dimensioni. Possono adattarsi a qualsiasi macchinario e a qualsiasi situazione lavorativa.