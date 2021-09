A scuola di fumetti e argilla: a Roddino una "Giornata dell’arte" dedicata a bambini e ragazzi

Domenica 19 settembre, a conclusione del calendario estivo roddinese, le associazioni locali e in primis il Comitato Biblioteca, promotore dell'iniziativa, in collaborazione con l'Amministrazione comunale, propongono la prima “Giornata dell'arte”.



Si tratta di un evento inedito per Roddino, che si spera possa incontrare il gradimento del pubblico, specialmente dei ragazzi e dei bambini cui è principalmente dedicato.



A partire dalle ore 14.30 presso la piazza della Biblioteca Civica, il giovane e affermato fumettista Boban Pesov, originario del centro langarolo, svelerà i “trucchi” del suo mestiere e sarà a disposizione per un laboratorio di fumetto a mano libera per i ragazzi che avranno voglia e piacere di cimentarsi con questa straordinaria arte grafica.



A seguire un momento di pausa e merenda, dopodiché sarà la volta di Eliana Radaelli, appassionata ceramista, anche lei roddinese, che dalle ore 17 avvierà i piccoli alle nozioni base di questa antica arte e curerà il laboratorio di lavorazione dell'argilla.



"Due appuntamenti da non perdere, totalmente gratuiti e aperti a tutti per concludere in bellezza l'estate roddinese", sottolinea l’Amministrazione comunale.



Per partecipare, nel rispetto delle norme di sicurezza, è richiesta l'iscrizione telefonando al numero 370/3318616 ed è richiesta la mascherina, anche per i più piccoli. In caso di pioggia, le attività si svolgeranno sotto il porticato, nei pressi della chiesa parrocchiale.