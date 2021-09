Cuneo celebra l'8 settembre 1943 con una serata di parole e musica

L’Associazione Partigiana Ignazio Vian – Centro culturale don Aldo Benevelli e l’Istituto Storico della Resistenza e della storia contemporanea di Cuneo organizzano, con il patrocinio del Comune di Cuneo e l’adesione di ANPI Cuneo e Fondazione Nuto Revelli, una serata di parole e musica per non dimenticare “8 settembre 1943 – Il tempo delle scelte” sabato 11 settembre 2021 ore 21.00 Cortile della Biblioteca Civica di Cuneo via Cacciatori delle Alpi nr.9, con il tenore Giovanni Battaglino e il quintetto ARCHITORTI (Sawa Kuninobu-violino 1, Luca Costantino-violino 2, Elena Saccomandi- viola, Marco Robino – violoncello, Paolo Grappeggia-contrabbasso).



Durante la serata saranno ricordati e attualizzati i fatti dell’8 settembre 1943 , l’armistizio, che fecero dell’Italia un Paese allo sbando che dovette affrontare stenti, bombardamenti, rappresaglie e la lotta di Liberazione , perché la Resistenza partigiana si organizzò in maniera del tutto autonoma con il coinvolgimento di donne e uomini di tutte le età e ideologia politica.



Si racconterà di storie straordinarie, spesso anche poco note , di tante forme di solidarietà che vennero dal nostro popolo verso i partigiani, i perseguitati, i braccati dai nazisti durante l’ occupazione tedesca.



L’iniziativa vuole essere una risposta simbolica all’odio nazista di ieri e alla violenza terroristica di oggi, con la speranza di scalfire il muro dell’indifferenza, rievocando, raccontando alle generazioni più giovani, rivelando anche l’indicibile, senza voltare lo sguardo altrove, né tacere ma prendendo atto di quanto ancora oggi accade.



I testimoni hanno raccontato, eppure poco o niente è cambiato nel mondo. Il mondo si è rifiutato di sentire, di ascoltare, si è rifiutato di imparare, altrimenti come possiamo comprendere i genocidi che si sono susseguiti in oltre 70anni ? Come possiamo comprendere le guerre di oggi?



Come ieri si voleva ignorare ciò che succedeva a pochi chilometri da casa, oggi si vuole ignorare ciò che succede in tante parti del mondo, consumate da guerre e da stermini, per lo più voluti dalla sete di potere e denaro.



Oggi come allora sono calpestati Valori di civiltà e umanità senza frontiere di luogo e di tempo, che si chiamano rispetto della dignità della persona.



Eppure le vicende drammatiche di questi Paesi vicini o comunque poco lontani , pesano sul nostro presente e determineranno sempre di più anche il nostro futuro.



Questa serata spera di rappresentare per noi tutti un monito da vivere sempre, in tutte le situazioni in cui siamo chiamati a confrontarci con realtà sociali complesse e spesso ingiuste, in un mondo che a tratti, purtroppo, sembra aver dimenticato.



INGRESSO LIBERO fino ad esaurimento posti con le modalità previste dalla normativa anti Covid-19 . E’ richiesta la certificazione verde (Green Pass). In caso di maltempo la serata si svolgerà nel Salone dei Tommasini via Statuto 14 Cuneo.