Savigliano, tutto pronto per le iniziative “I Moti del '21”

A Savigliano diverse le manifestazioni che sono rimaste a causa del Covid anche quest’anno. Non sarà così per quella che ricorda i 200 anni dai Moti Rivoluzionari del 1821.

Dopo il restauro e la pulizia del monumento a Santorre di Santarosa nella centrale e omonima piazza, diverse sono le iniziative che da ottobre animeranno la città per ricordare i tentativi di insurrezione che precedettero il ’48 e che spianarono la strada al Risorgimento Italiano. "Savigliano è la patria di Santorre di Santarosa - commenta il sindaco Giulio Ambroggio - Abbiamo un legame particolare quindi con i Moti che rappresentano tanto per tutti. Riflettendo sul perché questi moti fallirono si misero le premesse per l’unità d'Italia".

Venerdì 15 e sabato 16 ottobre, si svolgerà il convegno nazionale sui Moti con interventi di carattere storico e letterario organizzato con Unito e con il patrocinio di Regione e Provincia. Registi dell'incontro saranno due professori, Umberto Leva, ex docente di Storia del Risorgimento, e Laura Nay, docente di letteratura italiana. Con l'occasione sarà presentato anche il libro della saviglianese Chiara Tavella, sulla prima parte delle Confessioni di Santorre di Santarosa tradotta dal francese.

Si terrà inoltre una mostra dedicata a questa pagina della storia italiana e che sarà aperta verso con ogni probabilità il 24 ottobre a Palazzo Muratori Cravetta, visitabile fino a gennaio 2022.

A queste attività si aggiungerà il discorso del sindaco Giulio Ambroggio, giovedì 13 ottobre, in occasione dell'apertura dell'anno accademico dell'Unitre.