Calcio: "Nike Academy" sarà il pallone ufficiale della Serie D 21\22

Nike Academy: è questo il nome del pallone ufficiale della Serie D 2021-2022.

Verrà utilizzato per tutte le partite del campionato di punta della Lega Nazionale Dilettanti, di Coppa Italia e del campionato Juniores Nazionale Under 19.

Per il terzo anno di fila la sinergia con GTZ Distribution permetterà alla Serie D di giocare con un pallone griffato Nike.

La tecnologia esclusiva Nike Aerowsculpt, ne ha migliorato la stabilità durante il volo grazie agli intagli sagomati presenti sulla superficie del pallone, riducendo così le oscillazioni, e garantendo una traiettoria più precisa in tutte le condizioni di gioco. Il rivestimento testurizzato e l’inchiostro presente sulla superficie consente un grip ottimale in condizioni di asciutto e bagnato, aumentando la percezione e sensibilità di tocco per una esperienza di gioco eccezionale su ogni tipologia di terreno. La grafica ad alto contrasto migliora la percezione visiva consentendo ai giocatori di verificare in ogni istante la rotazione della palla. La base della grafica del pallone, infine, di colore arancione si ispira ai colori istituzionali della Lega Nazionale Dilettanti.