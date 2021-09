Ciclismo, Europei su strada: Matteo Sobrero d'oro con la squadra azzurra nella team relay!

Una splendida Italia conquista l'oro nella gara più attesa del primo giorno degli Europei di ciclismo su strada in Trentino.

La formazione azzurra, con una grande prova, sbaraglia la concorrenza nella team relay (la staffetta mista), aggiudicandosi il titolo.

Il sestetto italiano non tradisce le attese: Filippo Ganna, Alessandro De Marchi e l'albese Matteo Sobrero volano, chiudendo in testa (con un margine di 27'') la prova maschile. Marta Cavalli, Elena Cecchini ed Elisa Longo Borghini non sono da meno e completano l'impresa.

Seconda la Germania, terzo gradino del podio per l'Olanda, poi Francia e Austria.