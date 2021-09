Ciclismo: Matteo Sobrero al via nei Campionati Europei Strada

Scattano oggi, a Trento, i Campionati Europei Strada, prestigioso appuntamento ciclistico che mette in palio 13 titoli nei cinque giorni di gare.

Oltre mille atleti al via, in rappresentanza di 39 differenti nazioni.

Si parte con le prove contro il tempo (in mattinata spazio alla categoria juniores): nel pomeriggio tocca all'albese Matteo Sobrero, impegnato nel Team Relay.

Molto competitiva la formazione azzurra, guidata dal Campione del Mondo di specialità Filippo Ganna. Poi Sobrero (campione italiano a cronometro), Alessandro De Marchi ed il terzetto di donne composto da Elisa Longo Borghini, Elena Cecchini e Marta Cavalli.

Le 8 squadre al via (ciascuna con 3 uomini e 3 donne) dovranno affrontare per due volte il circuito delle prove a cronometro, per un chilometraggio totale di 44,8 km.