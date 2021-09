ARCHEOSTAR: al Museo Civico di Cuneo il passato va di moda

Continua la rassegna ricca di eventi a misura di famiglia che coinvolge i 7 musei del cuneese che hanno preso parte nel maggio scorso al progetto LILLIPUT LAB alla Borgata Paraloup. Musei, innovazione culturale e famiglie in alta quota.



Sabato 18 settembre, dalle ore 15.30, sarà la volta del Museo Civico di Cuneo che accoglierà le famiglie partecipanti all’evento “ARCHEOSTAR: il passato va di moda” proponendo un divertente percorso alla scoperta dei suoni, dei profumi e dei colori del Cuneese in età preistorica, romana e medievale.



L’attività si svolgerà su tre turni, con partenza alle ore 15.30; 16:30 e 17:30.



Dopo l’accoglienza nel chiostro del museo, accompagnata da un breve gioco di riconoscimento dei personaggi che guideranno la visita, le famiglie saranno accompagnate all’esposizione del grande cranio e della ricostruzione dello scheletro dell’orso delle grotte, il temibile Ursus Spelaeus. Verrà brevemente illustrata la storia dell’orso e tutti i partecipanti dovranno imitarne il roboante verso. I grugniti saranno registrati in successione e ad ogni gruppo famigliare verrà lasciato come ricordo l’audio sonoro dell’avvincente performance “da orsi”.



La seconda tappa si svolgerà presso la sala di archeologia romana. Publia Servilia, ancella romana, illustrerà i profumi del suo tempo: i partecipanti saranno chiamati a riconoscere le essenze descritte mettendo alla prova il loro olfatto e ricevendo in dono un campioncino di “Eau de matrone”, acqua profumata della matrona romana.



La terza e conclusiva tappa avrà un duplice svolgimento: nel salone dedicato all’allestimento dei corredi dei guerrieri e delle donne longobarde verranno illustrati armamenti maschili e strumenti femminili. Quindi, nell’aula didattica del museo, sarà sperimentata la creazione di un breve cortometraggio sulla “giornata tipo” di una famiglia longobarda, attraverso la tecnica dello stop motion.



Alle famiglie partecipanti è data la possibilità, se lo desiderano, di presentarsi in museo vestiti a tema: cavalieri o damigelle medievali; antiche/antichi romane/i; uomini, donne … o animali delle Preistoria.



La rassegna “Non è ciò che sembra 7 eventi per famiglie per 7 musei del cuneese”, resa possibile grazie al contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, è stata co-progettata da sette musei del Cuneese, ovvero Fondazione Nuto Revelli, Borgata Paraloup, Mudri, Museo Diocesano San Sebastiano, Ecomuseo della Pastorizia, Fondazione ARTEA – Forte Albertino di Vinadio, Fondazione Filatoio Rosso di Caraglio e Museo Civico di Cuneo. Si tratta di poli museali già molto attivi sul fronte dell’inclusione e dell’accessibilità del target family, che da subito hanno accettato con entusiasmo di far parte del percorso di formazione, networking e accompagnamento proposto dalla rete Lilliput (https://lilliputmusei.it/).



“Le famiglie sono da sempre un target di pubblico affezionato ai Musei Civici di Cuneo, e che partecipa con entusiasmo ai tanti laboratori proposti - dice l’Assessora alla Cultura Cristina Clerico - L’esperienza di co-progettazione in rete con altre realtà museali del territorio ha permesso di arricchire l’offerta cuneese di eventi family friendly, attraverso un calendario fitto di occasioni di divertimento di qualità. La Cultura con la maiuscola torna alle famiglie dopo un faticoso periodo di distanziamenti e di restrizioni e lo fa dimostrando che nei musei ci si diverte, insieme”.



La prenotazione, OBBLIGATORIA per partecipare all’evento, può essere effettuata fino al 17 settembre presso il Museo Civico di Cuneo, via Santa Maria 10, telefonando al numero 0171.634175 o mandando una e-mail a museo@comune.cuneo.it. Il costo è di 5,00 euro a famiglia.



Si ricorda che in base alle disposizioni governative vigenti per accedere al museo è necessario esibire il Green Pass corredato da un valido documento di identità.



Le disposizioni non si applicano ai bambini di età inferiore ai 12 anni e ai soggetti con certificazione medica specifica.