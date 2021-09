"L’Ambasciatore del Saluto" Lorenzo Cardone in viaggio nel sud Italia

Un viaggio volutamente “lento”, con spostamenti via treni e pullman, sempre in compagnia di papà Franco che ha come obiettivo quello di coinvolgere le Amministrazioni a intraprendere percorsi sempre più inclusivi nelle proprie città.

Si tratta del quarto viaggio per il 21enne Lollo, Ambasciatore del Saluto della città di Savigliano. “Siamo partiti per la prima volta nel 2016 - racconta Franco Cardone - Abbiamo cominciato dal centro Nord Ovest ed Est d’Italia e ora vogliamo proseguire verso Sud. Per Lollo questi viaggi sono un’occasione per evadere, si sente forte e inserito. L’obiettivo è proprio di aumentare le possibilità di socializzazione”.

La scelta di spostarsi con i mezzi pubblici non è casuale: “Permette a Lorenzo di dialogare con le persone. Con i suoi saluti riesce a spaccare questo vetro che c’è tra le persone: saluta, conosce, parla, interagisce”.

Partiti domenica 5 settembre da Savigliano, Franco e Lorenzo nei giorni scorsi hanno fatto le prime tappe a Pescara e Termoli e ora sono arrivati a Barletta: “Siamo stati accolti calorosamente, tutte le Amministrazione a cui portiamo il saluto dei Comuni di Savigliano, Marene e Monasterolo di Savigliano, sono molto favorevoli al nostro progetto. Per loro è un’occasione di stimolo verso l’inclusività”.

Ora il viaggio prevede fermate a Barletta, Bari, Brindisi, Lecce, Taranto, Matera, Potenza, Salerno e Napoli. Il rientro a Savigliano sarà il 18 settembre.

Si concluderà così un nuova edizione del progetto, nato nel 2016 da un sogno di papà Franco, rimasto fermo solo lo scorso anno a causa del Covid. “Un percorso che facciamo sempre solo io e lui perché si crea davvero una sinergia particolare”.

Da quel 2016, di cose ne sono successe. Nel 2017, Lorenzo ha ricevuto la cittadinanza onoraria del Comune di Marene e nel 2019 si è diplomato con voto 100/100 alla scuola ITC di Savigliano. Ha iniziato a lavorare da Tallone Orafo, nel team di Happy Family. Con il loro brand ha realizzato un piccolo ciondolo legato a un braccialetto che Lorenzo ha confezionato e ha regalato ai sindaci o al rappresentante del Comune in cui fa tappa. “È un messaggio importante di inclusione socio-lavorativa” commenta orgoglioso Franco Cardone.

Per seguire le tappe di Lollo: sul profilo Facebook Lorenzo Cardone - Ambasciatore del Saluto oppure su Instagram @_lollo_cardone_