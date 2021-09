Dirigenti del marketing plaudono alla strategia di comunicazione dell’Ente Turismo Langhe Monferrato Roero

Il progetto di comunicazione “Langhe Monferrato Roero, The Home of BuonVivere”, nato dalla collaborazione con l’agenzia Ego NewCom, ha ottenuto il Premio Agorà d’Argento nella categoria “Pubblicità territorio e comunità” alla 34ª edizione del Premio Agorà.



Il Premio Agorà è il Premio Nazionale della Pubblicità fondato dal Club Dirigenti Marketing ed è uno dei più importanti riconoscimenti nel mondo della pubblicità italiana, poiché seleziona ogni anno le migliori campagne e i migliori progetti di comunicazione nazionali. L’edizione 2021 ha registrato 108 campagne pubblicitarie partecipanti.

A ritirare il premio, lo scorso sabato 4 settembre, a Palermo, il presidente di Ente Turismo Langhe Monferrato Roero, Luigi Barbero, e Stefania Bongiovanni, fondatrice e direttore creativo di Ego NewCom.



«Siamo soddisfatti per questo prestigioso riconoscimento - dichiara Luigi Barbero –. È la conferma di una strategia di marketing messa a punto insieme all’agenzia EgoNewCom. Il payoff ‘The Home of BuonVivere’, che firma tutta la nostra comunicazione on e offline, sintetizza perfettamente come vogliamo essere percepiti: un territorio a misura d’uomo, autentico, con un’elevata qualità della vita. Uno ‘stare bene’ in cui il visitatore può immergersi attraverso una serie completa di esperienze, dall’enogastronomia, all’outdoor, passando per la cultura».



«Il concetto di Home of BuonVivere – aggiunge Stefania Bongiovanni – è il punto di arrivo di un lungo lavoro di analisi strategica partito dal brief ricevuto a suo tempo dall’Ente Turismo Langhe Monferrato Roero: identificare un posizionamento di marketing distintivo per la destinazione Langhe, Roero e Monferrato. L’Agorà d’Argento ci riempie di orgoglio, perché riconosce il livello assoluto del lavoro svolto. Ma, più importante, è il risultato della stretta partnership tra noi e l’Ente Turismo Langhe Monferrato Roero.».